В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса

"Вместе с тем, как отметил губернатор Олег Кожемяко, количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов", - говорится в сообщении.