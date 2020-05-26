В Подмосковье уменьшилось число разбоев во время ограничений по COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число разбоев в Московской области сократилось на 72% во время ограничений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"По сведениям Информационного Центра ГУ МВД России по Московской области, в период с 1 апреля по 20 мая в Подмосковье отмечается снижение зарегистрированных имущественных преступлений. Так, на 72% сократилось количество разбоев", - сообщили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства.
Также в МВД сообщили об уменьшении числа грабежей на 54%, случаев мошенничеств – на 24% .
"Количество краж уменьшилось на 67%, в том числе из квартир на 71%, транспортных средств – на 73%", - отметили в пресс-службе.
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