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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T04:07
https://ria.ru/20200526/1571983140.html
В Подмосковье уменьшилось число разбоев во время ограничений по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1036x0_80_0_0_7c7f4febb5378a615194926f7c9953b5.jpg
РИА Новости

В Подмосковье уменьшилось число разбоев во время ограничений по COVID-19

04:07 26.05.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число разбоев в Московской области сократилось на 72% во время ограничений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"По сведениям Информационного Центра ГУ МВД России по Московской области, в период с 1 апреля по 20 мая в Подмосковье отмечается снижение зарегистрированных имущественных преступлений. Так, на 72% сократилось количество разбоев", - сообщили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства.
Также в МВД сообщили об уменьшении числа грабежей на 54%, случаев мошенничеств – на 24% .
"Количество краж уменьшилось на 67%, в том числе из квартир на 71%, транспортных средств – на 73%", - отметили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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