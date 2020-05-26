В Подмосковье уменьшилось число разбоев во время ограничений по COVID-19

"По сведениям Информационного Центра ГУ МВД России по Московской области, в период с 1 апреля по 20 мая в Подмосковье отмечается снижение зарегистрированных имущественных преступлений. Так, на 72% сократилось количество разбоев", - сообщили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства.