В аэропорту Чукотки начали тестировать на антитела к коронавирусу

Для оперативной диагностики экспресс-тестирование будет проводиться во всех районах: будут проверять пассажиров в аэропортах, медицинских работников и техперсонал больниц и ФАПов, людей из групп риска, отмечается в сообщении. Это тестирование проводится в дополнение к ПЦР-диагностике. А 14-дневный карантин необходимо пройти даже при отрицательном результате.