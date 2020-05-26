В аэропорту Чукотки начали тестировать на антитела к коронавирусу

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Новые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу начали использовать в аэропорту Анадыря для проверки прибывающих пассажиров, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Чукотки Романа Копина.
"С сегодняшнего дня в Чукотском АО применяется новое поколение тестов на COVID-19 - экспресс-тесты на антитела. Это оперативный способ обширной диагностики, точность результата до 95%. Результат на месте, уже через 10-15 минут. Прямо в аэропорту Угольные Копи протестировали новым способом пассажиров авиарейсов из Москвы и Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.
Для оперативной диагностики экспресс-тестирование будет проводиться во всех районах: будут проверять пассажиров в аэропортах, медицинских работников и техперсонал больниц и ФАПов, людей из групп риска, отмечается в сообщении. Это тестирование проводится в дополнение к ПЦР-диагностике. А 14-дневный карантин необходимо пройти даже при отрицательном результате.
По данным Копина, в регионе в целом на коронавирус проверены свыше 7 тысяч человек.
"Ситуация в Певеке и Билибино остаётся сложной. Закрыты на карантин детские сады, под особым контролем остаются школы, больницы, места массового пребывания людей. По рекомендации Роспотребнадзора в городах введён масочный режим - действует в аэропортах, на авиапредприятиях, в медицинских учреждениях - маски выдаются жителям на входе, бесплатно", - сообщает Копин.
Всего на Чукотке зафиксирован 61 случай коронавируса, 32 человека выписаны, один умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.