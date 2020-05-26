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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T03:41
https://ria.ru/20200526/1571982990.html
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/150030/47/1500304789_0:34:1920:1114_1036x0_80_0_0_33341a92cb3b81dc129d16f332c40fb3.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19

03:41 26.05.2020
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© Фото : Pixabay/Pexels Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону
© Фото : Pixabay/Pexels
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 1 миллиона звонков по тематике COVID-19 было обработано единым консультационным центром Роспотребнадзора, сообщается во вторник на сайте ведомства.
"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд обращений связаны с порядком работы объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автомобиле.
В ведомстве добавили, что при обращении в контакт-центр можно получить консультацию по защите прав потребителей в условиях пандемии.
"Специалисты отвечают на вопросы по условиям возврата денежных средств за туристические путевки, авиабилеты, билеты на массовые мероприятия", - уточняется в сообщении.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора создан для работы с гражданами по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, звонок бесплатный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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