В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 1 миллиона звонков по тематике Более 1 миллиона звонков по тематике COVID-19 было обработано единым консультационным центром Роспотребнадзора , сообщается во вторник на сайте ведомства

"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд обращений связаны с порядком работы объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автомобиле.

В ведомстве добавили, что при обращении в контакт-центр можно получить консультацию по защите прав потребителей в условиях пандемии.

"Специалисты отвечают на вопросы по условиям возврата денежных средств за туристические путевки, авиабилеты, билеты на массовые мероприятия", - уточняется в сообщении.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора создан для работы с гражданами по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, звонок бесплатный.