В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса

"В стране зарегистрировано 23 473 погибших, 807 было зарегистрировано за последние 24 часа", - говорится в сообщении. Смертность составляет 6,3%.

Всего излечились 153 833 человека, это 41% от всех подтвержденных случаев, число которых на данный момент достигло 374 898.