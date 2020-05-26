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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T03:24
https://ria.ru/20200526/1571982920.html
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса

03:24 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии выросло до 23 473, более 800 человек умерли за сутки, сообщил минздрав страны.
"В стране зарегистрировано 23 473 погибших, 807 было зарегистрировано за последние 24 часа", - говорится в сообщении. Смертность составляет 6,3%.
Всего излечились 153 833 человека, это 41% от всех подтвержденных случаев, число которых на данный момент достигло 374 898.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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