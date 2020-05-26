В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Бразилии выросло до 23 473, более 800 человек умерли за сутки, сообщил минздрав страны.
"В стране зарегистрировано 23 473 погибших, 807 было зарегистрировано за последние 24 часа", - говорится в сообщении. Смертность составляет 6,3%.
Всего излечились 153 833 человека, это 41% от всех подтвержденных случаев, число которых на данный момент достигло 374 898.
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