В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений

"За четыре месяца 2020 года в Московской области на 3,4% снизился общий массив зарегистрированных преступлений, из них иностранцами совершено на 5,5% меньше, чем за указанный период в 2019 году", - отметили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства.