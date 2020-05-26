В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Иностранные граждане стали меньше совершать преступления в Подмосковье, их количество снизилось на 5,5% за четыре месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"За четыре месяца 2020 года в Московской области на 3,4% снизился общий массив зарегистрированных преступлений, из них иностранцами совершено на 5,5% меньше, чем за указанный период в 2019 году", - отметили в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос агентства.
В МВД добавили, что с начала года также сократился массив преступлений, совершенных на бытовой почве, на 16,6%.
Как отмечают в ведомстве, число убийств также сократилось на 16,2%, изнасилований - на 6,5%. В совокупности число преступлений против личности уменьшилось на 5,6%.
"Уменьшилось число разбойных нападений на 47,2%, грабежей на 6,9%, краж на 9,5%, в том числе транспортных средств на 17,7%, из них автомобилей на 22,2%, из дач и садовых домиков на 30,0%, вымогательств на 34,9%", - резюмировали в МВД.