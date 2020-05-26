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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T03:18
https://ria.ru/20200526/1571982829.html
Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f1987beed56b049119d2a8b5f67f7c00.jpg
РИА Новости

Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ

03:18 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аудитор Счетной платы РФ Данил Шилков в интервью РИА Новости предлагает в условиях коронавируса распространить действие господдержки на все предприятия малого бизнеса, также обеспечив рост спроса в экономике со стороны населения.
"В сложившихся реалиях с учетом мнения общественных объединений предпринимателей и экспертов предлагается рассмотреть возможность распространения действия принятых мер поддержки (налогообложение, льготное кредитование, субсидирование и другие) на все предприятия малого бизнеса, а не только пострадавших отраслей, одновременно при этом обеспечить увеличение спроса в экономике, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса и государства", - заявил Шилков.
Для снижения количества банкротств компаний, по мнению Счетной палаты, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки - средства на пополнение оборотного капитала, а также ясные перспективы дальнейшей деятельности с учетом введенных или предполагаемых к введению норм противодействия риску новой волны пандемии.
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С проблемами, по словам аудитора, столкнутся не только предприятия, работающие в пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня. "Отсутствие спроса в экономике повлияло не только на организации малого бизнеса в пострадавших отраслях. Кризис раскинулся на многие отрасли, нарушились многие производственно-технологические и торговые цепочки из связанных друг с другом организаций", - пояснил он.
"Количество предприятий, которые могут закрыться после снятия ограничений, спрогнозировать довольно сложно, но понятно одно - их будет немало", - уверен аудитор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,2 миллиона случаев заболевания, свыше 337 тысяч человек скончались.
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