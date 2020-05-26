Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ

"В сложившихся реалиях с учетом мнения общественных объединений предпринимателей и экспертов предлагается рассмотреть возможность распространения действия принятых мер поддержки (налогообложение, льготное кредитование, субсидирование и другие) на все предприятия малого бизнеса, а не только пострадавших отраслей, одновременно при этом обеспечить увеличение спроса в экономике, как со стороны населения, так и со стороны бизнеса и государства", - заявил Шилков.