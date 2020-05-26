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2020-05-26T03:15
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В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
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РИА Новости

В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

03:15 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам проводить очные выпускные, но в более поздние сроки, соответствующее письмо депутат направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера в школах онлайн.
"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат пояснил, что ему поступают обращения от учащихся общеобразовательных школ с просьбой рассмотреть вопрос о проведении очных выпускных.
В связи с этим парламентарий просит министра рассмотреть возможность дать регионам рекомендации о проведении школьных выпускных по мере нормализации обстановки и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Он также просит учесть существующую миграцию выпускников в связи с поступлением в вузы.
Последний звонок в школе
22 мая, 11:26
"Атмосфера солидарности". Названа дата всероссийского онлайн-выпускного
110002
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
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