В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).