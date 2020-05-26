В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам проводить очные выпускные, но в более поздние сроки, соответствующее письмо депутат направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера в школах онлайн.
"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия", - говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат пояснил, что ему поступают обращения от учащихся общеобразовательных школ с просьбой рассмотреть вопрос о проведении очных выпускных.
В связи с этим парламентарий просит министра рассмотреть возможность дать регионам рекомендации о проведении школьных выпускных по мере нормализации обстановки и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Он также просит учесть существующую миграцию выпускников в связи с поступлением в вузы.