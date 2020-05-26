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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T04:25
https://ria.ru/20200526/1571982757.html
Исследование: более четверти россиян надеются на увеличение зарплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Исследование: более четверти россиян надеются на увеличение зарплаты

03:13 26.05.2020 (обновлено: 04:25 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты в этом году, говорится в новом исследовании сервиса "Работа.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России на фоне этого в большинстве регионов действует режим самоизоляции, в связи с чем, по сути, заморожена деятельность множества предприятий.
"Уверенность в повышении зарплаты выразили 28% респондентов, 72% опрошенных отметили, что не ждут повышения от своих работодателей", - говорится в отчете, сделанном на основании опроса более 2,3 тысячи респондентов сервиса.
В исследовании в связи с этим отмечается, что "сейчас россияне более оптимистично оценивают свои перспективы, чем в конце 2019 года".
"В конце прошлого года "Работа.ру" проводила аналогичное исследование. Тогда только 19% респондентов выразили уверенность в повышении зарплаты в 2020 году", - уточняют в сервисе.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, безработица в России по итогам текущего года вырастет до 5,7%, что станет максимумом с 2011 года, при этом реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3,8%, реальная зарплата - на 3,9%. Власти РФ в апреле приняли решение, что пособие по безработице в апреле-июне будет равно МРОТ (12 130 рублей) для тех, кто был уволен и встал на учет после 1 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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