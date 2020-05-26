Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T03:20
https://ria.ru/20200526/1571982739.html
Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_16741299ae935dff55c5bb804094e130.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны

03:20 26.05.2020
6133
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Смартфоны, удовлетворяющие основным запросам пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей", причем это необязательно будет китайский аппарат, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
"Обычно к бюджетным относят смартфоны, чья стоимость не превышает 12-15 тысяч рублей. Однако аппараты, удовлетворяющие основные запросы пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей". Так, Samsung Galaxy A10 стоит около 8,5 тысячи рублей, обладает неплохим аккумулятором, картой памяти, но имеет всего одну камеру на 13 Мп — впрочем, ее вполне хватит для фотографий неплохого качества", — сказал он.​
Другая бюджетная модель — Realme 5 — стоит немного дороже (около 11 тысяч рублей), но заметно обходит предыдущий смартфон почти по всем параметрам: от размера экрана до выносливости аккумулятора.
На рынке присутствует огромное количество “китайцев”, однако многие россияне все еще относятся к подобным смартфонам с опаской. Как бы то ни было, заслуживают внимание смартфоны от двух наиболее известных производителей из Китая: Xiaomi и Huawei. Линейка обновляется достаточно быстро, в результате чего появляется возможность приобрести “устаревшие” модели по более приятным ценам, отметил Николаев.
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
02:19
Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
87733240
Обсудить 2
РоссияHuawei TechnologiesКитайТехнологии
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
Игорь Артамонов
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Скорая помощь. Индия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса Посейдон
Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Болгарский журналист обвинил Россию в "присвоении" кириллицы
Иосиф Пригожин
Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
Вид Земли с МКС
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
09:29В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве девочки
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
09:00В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
09:00Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра
Лента новостейМолния