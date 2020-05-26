Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны

"Обычно к бюджетным относят смартфоны, чья стоимость не превышает 12-15 тысяч рублей. Однако аппараты, удовлетворяющие основные запросы пользователей, можно найти и в ценовой категории "до 10 тысяч рублей". Так, Samsung Galaxy A10 стоит около 8,5 тысячи рублей, обладает неплохим аккумулятором, картой памяти, но имеет всего одну камеру на 13 Мп — впрочем, ее вполне хватит для фотографий неплохого качества", — сказал он.​