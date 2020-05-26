В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава международного департамента русского искусства Глава международного департамента русского искусства Christie`s Алексей Тизенгаузен рассказал, что удивлен тем, как быстро арт-рынок сумел приспособиться к новым реалиям, вызванным пандемией коронавируса

В ближайшие месяцы основные аукционные дома впервые проведут "русские торги" в онлайн-формате. Торги Christie`s пройдут с 1 по 21 июля, вниманию коллекционеров будет представлено более 250 лотов, среди которых впервые появляющиеся на торгах предметы из частной французской коллекции, работы Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева, а также произведения фирмы Фаберже , советский агитационный фарфор и редкая стеклянная икона.

"Онлайн-формат – это единственная возможность провести торги в ситуации, когда люди не могут приехать и принять участие в живом аукционе. Нам всем нужно адаптироваться. Это нелегко. Раньше многие не доверяли онлайн-банкингу, а теперь переводят и получают деньги онлайн. Еще месяц тому назад мой телефон молчал, но в последние недели я занят: люди звонят, мы общаемся, бизнес двигается. Все хотят работать. Оглядываясь по сторонам, люди видят, что онлайн-формат работает. Они готовы учиться", - рассказал Тизенгаузен.

Он отметил, что, к его удивлению, клиенты оказались более гибкими, чем он ожидал.

"Я не молод, но меня поразило, как легко соглашаются принять участие в аукционе коллекционеры еще более старшего поколения. Странно, но они были готовы к этому даже больше, чем я. Думаю, ключевой фактор тут – доверие на личном уровне. Вы просто доверяете людям, с которыми работали до пандемии. В разговоре с одним клиентом я упомянул о том, что торги будут проходить онлайн. В ответ я услышал примерно следующее: "Мы с вами работаем так давно, так для меня это не важно", - рассказал специалист аукционного дома.

Тем не менее, убежден Тизенгаузен, есть вещи, которые отменить нельзя.

"Вне зависимости от формата – будь то живые торги или онлайн – специалист аукционного дома, выбирая будущие лоты, всегда должен иметь возможность держать вещь в руках. Вы можете прислать отличную фотографию, сделанную на профессиональный фотоаппарат, но этого все равно недостаточно. Мы так не работаем. Чтобы определить ценность работы, выставляемой на продажу, нужно увидеть ее вживую", - сказал собеседник агентства.

Загадывать, что ждет рынок искусства впереди – дело неблагодарное, считает Тизенгаузен.

"Невозможно предсказать, что будет в ноябре (именно тогда обычно проходит осенняя неделя "русских торгов"). Мы все медленно "плывем в одной лодке". Я думаю, что рынок как таковой не изменился. На результаты аукционов обычно все смотрят как на своего рода барометр арт-рынка. Следующие несколько месяцев мы готовимся к новым торгам, - отмечает Тизенгаузен. - Все продолжается, как было до этого. Да, есть вирус, но на самом деле ситуация та же – рынок развивается в том же направлении, что и последние несколько лет. Ситуация с подготовкой русского аукциона начала меняться на удивление быстро за последние две недели. Это всегда пинг-понг между игроками арт-рынка. Внезапно все снова начали играть свои роли. Где-то происходят остановки, но в целом все возвращается на круги своя, и очень быстро".

На предстоящих торгах любой коллекционер сможет найти себе что-то по душе, убежден Тизенгаузен.