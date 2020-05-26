Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"

"Пять 9х19 спортивных самозарядных пистолетов РГ120, инициативно разрабатываемых ЦНИИТОЧМАШ в рамках ОКР "Аспид", мы в ближайшее время, после прохождения оружием процедуры сертификации, отдадим в Федерацию практической стрельбы России на испытания. Так как пистолет спортивный, то, уверен, и испытания его должны проводить спортсмены, те, для кого оружие создается", - сказал Баков.

"Аспид" разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный "Аспид" оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов. Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. В настоящее время идет второй этап сертификации этого пистолета - проверку на соответствие пистолета криминалистическим требованиям.