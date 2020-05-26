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Новое оружие России
2020-05-26T03:07
https://ria.ru/20200526/1571982656.html
Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570330526_0:91:2048:1243_1036x0_80_0_0_98033ce0be0ab15337577effe1f35941.jpg
РИА Новости

Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"

03:07 26.05.2020
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© Фото : АО ЦНИИТОЧМАШСпортивный пистолет 9x19 мм "Аспид"
Спортивный пистолет 9x19 мм Аспид
© Фото : АО ЦНИИТОЧМАШ
Спортивный пистолет 9x19 мм "Аспид" . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) поставит партию из пяти новых спортивных пистолетов "Аспид" в Федерацию практической стрельбы России для испытаний, сообщил РИА Новости генеральный директор института Альберт Баков.
"Пять 9х19 спортивных самозарядных пистолетов РГ120, инициативно разрабатываемых ЦНИИТОЧМАШ в рамках ОКР "Аспид", мы в ближайшее время, после прохождения оружием процедуры сертификации, отдадим в Федерацию практической стрельбы России на испытания. Так как пистолет спортивный, то, уверен, и испытания его должны проводить спортсмены, те, для кого оружие создается", - сказал Баков.
По его словам, Федерация практической стрельбы России уже отбирает стрелковые клубы, где пройдут испытания. "Исходя из их результатов, будем планировать дальнейшие работы по спортивному пистолету", - уточнил руководитель ЦНИИТОЧМАШ.
"Аспид" разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный "Аспид" оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов. Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. В настоящее время идет второй этап сертификации этого пистолета - проверку на соответствие пистолета криминалистическим требованиям.
ЦНИИТОЧМАШ является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты вооружений и военной техники от высокоточного оружия. Распоряжением правительства России ЦНИИТОЧМАШ определен единственным экспертом по коду "Оружие и боеприпасы" общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. Всего в перечне 42 предприятия по различным видам деятельности.
Спортивный пистолет Аспид
7 мая, 05:43Новое оружие России
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
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Новое оружие РоссииРостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
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