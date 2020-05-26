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Новое оружие России
2020-05-26T03:10
https://ria.ru/20200526/1571982527.html
Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155304/91/1553049176_0:60:3066:1785_1036x0_80_0_0_2285fa22ea1d07e11d293b8368470d18.jpg
РИА Новости

Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"

03:03 26.05.2020 (обновлено: 03:10 26.05.2020)
21911
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - добавил собеседник агентства.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон" в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
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Первый штатный носитель "Посейдонов", АПЛ проекта 098531 "Хабаровск", планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет, заявлял РИА Новости в минувшем апреле источник в "оборонке".
Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость - 30-32 узла, глубина погружения - 500 метров, автономность - до 120 суток, экипаж - не менее 100 человек.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Да нормально, Армату вон уже сколько тестируют. Мы не торопимся, пусть дальше пилят
26 мая, 03:20
Кот на дереве
7101120
Россия большая страна и желающих ,, откусить кусок'' тоже много. Вот именно поэтому страну надо защищать, и на сегодняшний день с рогатиной это невозможно. Ни для кого не секрет , что в любом противстоянии у безоружного или слабо вооруженного против отлично вооруженного шансов нет. Именно эта причина и является причиной новых видов вооружения. И прекрасно, что в России есть научный потенциал и возможность производства новых, превосходящих видов оружия, против потенциальных захватчиков и халявщиков. А писаки переживающие тут, кто сколько пилит, даже и в помыслах не думают о своей стране. Просто незрелые суждения и никчемные , пустые обыватели. Россия - Великая страна , и времена бывают трудные, но это не повод хаять и не любить свою страну. Я люблю, Россию и горжусь тем, что я русский. Живи и процветай моя любимая Россия!!!
26 мая, 05:33
TTut_en
1002005
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