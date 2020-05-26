Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"

Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В случае удачного испытания подлодка будет готовиться к передаче ВМФ", - добавил собеседник агентства.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон" в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе " Севмаш " в Северодвинске

Первый штатный носитель "Посейдонов", АПЛ проекта 098531 "Хабаровск", планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет, заявлял РИА Новости в минувшем апреле источник в "оборонке".

Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость - 30-32 узла, глубина погружения - 500 метров, автономность - до 120 суток, экипаж - не менее 100 человек.