Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на "вмешательстве России в выборы".
"В США почти помешались на "вмешательстве России в амер. выборы". Между тем, западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене неугодных режимов. Вот уж действительно "в своём глазу бревна не замечают", - написал Ульянов в Twitter.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения США во "вмешательстве" в президентские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Москвы в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.