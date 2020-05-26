Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"

"В США почти помешались на "вмешательстве России в амер. выборы". Между тем, западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене неугодных режимов. Вот уж действительно "в своём глазу бревна не замечают", - написал Ульянов в Twitter.