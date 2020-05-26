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2020-05-26T04:35
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Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
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РИА Новости

Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"

02:49 26.05.2020 (обновлено: 04:35 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на "вмешательстве России в выборы".

"В США почти помешались на "вмешательстве России в амер. выборы". Между тем, западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене неугодных режимов. Вот уж действительно "в своём глазу бревна не замечают", - написал Ульянов в Twitter.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения США во "вмешательстве" в президентские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве Москвы в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
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95733145
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РоссияМихаил УльяновСШАВ мире
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