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В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
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РИА Новости

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров

02:31 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 58 лесных пожаров на почти 2 тысячах гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 62 потушенных за сутки лесных пожарах.
"В России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 1 885 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 25 мая в России действовали еще 64 лесных пожара на площади 13 052 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае (4 761 гектар). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в одном районе Тывы, а также в одном районе Хакасии.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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