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2020-05-26T02:24
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Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
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РИА Новости

Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол

02:24 26.05.2020
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© Pixabay / SplitShireАвтомобиль
Автомобиль
© Pixabay / SplitShire
Автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, почему обычная вода опасна в качестве омывающей жидкости для автомобиля, а также оценил альтернативные варианты очистителя стекол, сделанные по "народным" рецептам.
По словам Колодочкина, обычная вода, несмотря на дешевизну по сравнению со специализированными жидкостями, не справляется со своей задачей. "Главный недостаток очень серьезный: вода плохо моет стекла! С пылью она, конечно же, разделается легко, но вот любые смолы — тополиные почки, битумные капли и тому подобное, а также жир (раздавленные в пути мухи и прочие существа) ей не поддаются. Поэтому приходится многократно махать дворниками, уродуя их рабочую кромку", - объяснил эксперт.
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Кроме того, в любой воде присутствуют примеси, в частности — соли металлов, которые оседают на крыльчатке насоса, а также засоряют всю систему — особенно инжекторы, предупредил специалист. "Чем жестче вода, тем больше вреда. Кроме того, страдает уплотнение насоса: "омывайка" содержит смазывающие компоненты, а вода из-под крана — нет. Добавим также, что абразивные частицы "обычной" воды царапают ветровое стекло, ухудшая видимость", - отметил Колодочкин.
При этом он поставил под сомнение эффективность "народных" рецептов - добавление в воду моющего средства с кухни или кондиционера для белья. В первом случае существует опасность повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, а смесь с кондиционером для белья не показала хорошие моющие способности, заявил специалист.
Эксперт посоветовал приобретать обычные канистры с омывающей жидкостью или же использовать концентрат "омывайки".
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