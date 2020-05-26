На Сахалине возобновили работу предприятия общепита

Сейчас во всех муниципалитетах области работают торговые центры и магазины с промышленными товарами, детские сады, библиотеки и музей. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений.

По данным оперштаба, в регионе официально подтверждены 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 человек выписаны с выздоровлением, 28 пациентов продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить регион от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолетов, а также дальнобойщики, доставляющие грузы.