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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T02:13
https://ria.ru/20200526/1571982269.html
На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
https://cdn24.img.ria.ru/images/147869/48/1478694838_0:302:2910:1939_1036x0_80_0_0_1af3f1128e9d5465aa828ddcd6dc3fb4.jpg
РИА Новости

На Сахалине возобновили работу предприятия общепита

02:13 26.05.2020
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСахалин
Сахалин
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая – РИА Новости. Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса, сообщило во вторник правительство региона.
"С 26 мая на Сахалине и Курилах откроются рестораны, кафе, столовые. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко", - говорится в релизе.
По информации властей, заведения общественного питания будут работать с 15.00 до 21.00 с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В помещениях необходимо установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более двух человек, а общее количество посетителей не должно превышать 50 человек. На предприятиях запрещено курить кальяны, проводить массовые мероприятия (банкеты и фуршеты), а также организовывать шведские столы.
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Сейчас во всех муниципалитетах области работают торговые центры и магазины с промышленными товарами, детские сады, библиотеки и музей. Массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без ограничений.
По данным оперштаба, в регионе официально подтверждены 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 человек выписаны с выздоровлением, 28 пациентов продолжают лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, чтобы обезопасить регион от незаконных работников, а с 27 мая прибывающие на Сахалин и Курилы представители других регионов должны иметь результаты лабораторных исследований на COVID-19. Кроме того, в регионе усилены меры безопасности на транспорте: строгие правила обязаны соблюдать экипажи прибывающих на Сахалин самолетов, а также дальнобойщики, доставляющие грузы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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