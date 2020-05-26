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Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
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РИА Новости

Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения

02:11 26.05.2020
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© Depositphotos / stockassoСтройная фигура
Стройная фигура
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Килограммы, которые вы "насидели" на самоизоляции, можно сбросить, но не экспресс-диетами. Как взять себя в руки и восстановить форму, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.
Лишние килограммы постепенно уйдут за счет правильного питания и режима. Лучше всего сразу обратиться к специалисту, ведь неправильные диеты могут навредить вашему здоровью, рассказала в интервью радио Sputnik спортивный диетолог, фитнес-тренер, ведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.
"Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт все придумал, когда что есть и как тренироваться. Самостоятельные экспресс-диеты, моно-диеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье".
Если нет возможности обратиться к специалисту, можно постепенно исключать вредные продукты из рациона.
"Если исключить сахар, сладкое, то есть простые углеводы, и хлеб, то есть мучное, это уже поможет избавиться от лишних килограммов", – советует спортивный диетолог.
Резко начинать приводить тело в форму может быть вредно и опасно, предупредила Арина Скоромная. Начать можно с легкой утренней гимнастики.
"Это может быть суставная гимнастика и какое-то кардио. Если нет кардиотренажера дома или вы не можете сходить побегать, можно просто шагать на месте с высоко поднятыми коленями на протяжении 5-10 минут. Дальше у всех по-разному: кто-то уже через несколько дней готов к более серьезной активности, а кому-то нужно время раскачаться. Если вы чувствуете, что готовы, можете постепенно включать какие-то силовые упражнения. Если будет возможность ходить в зал, то это тренажеры, гантели. Дома вы можете использовать бутылки с водой, полотенца, стулья", – рассказала в беседа с радио Sputnik Арина Скоромная.
Яблоко и сантиметр в холодильнике
20 мая, 18:07
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
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похудениедиетаЗдоровье - ОбществоОбщество
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