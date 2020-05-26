Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения

"Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт все придумал, когда что есть и как тренироваться. Самостоятельные экспресс-диеты, моно-диеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье".

"Это может быть суставная гимнастика и какое-то кардио. Если нет кардиотренажера дома или вы не можете сходить побегать, можно просто шагать на месте с высоко поднятыми коленями на протяжении 5-10 минут. Дальше у всех по-разному: кто-то уже через несколько дней готов к более серьезной активности, а кому-то нужно время раскачаться. Если вы чувствуете, что готовы, можете постепенно включать какие-то силовые упражнения. Если будет возможность ходить в зал, то это тренажеры, гантели. Дома вы можете использовать бутылки с водой, полотенца, стулья", – рассказала в беседа с радио Sputnik Арина Скоромная.