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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T01:41
https://ria.ru/20200526/1571982121.html
Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды

01:41 26.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней, из-за вспышки коронавируса будет прекращен со среды, следует из указа президента Дональда Трампа, который обнародовала пресс-служба Белого дома.
Устанавливается, что въезд будет приостановлен с 23.59 вторника (6.59 мск, то есть фактически со среды, 27 марта). Ранее планировалось закрыть въезд с пятницы.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрированы более 363 тысяч случаев заболевания коронавирусом (второй показатель в мире после США), умерли более 22,6 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампБразилияСШАВ мире
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