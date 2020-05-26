Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних 14 дней, из-за вспышки коронавируса будет прекращен со среды, следует из указа президента Дональда Трампа, который обнародовала пресс-служба Белого дома.
Устанавливается, что въезд будет приостановлен с 23.59 вторника (6.59 мск, то есть фактически со среды, 27 марта). Ранее планировалось закрыть въезд с пятницы.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрированы более 363 тысяч случаев заболевания коронавирусом (второй показатель в мире после США), умерли более 22,6 тысячи человек.
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