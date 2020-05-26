Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал свой спор с Сергеем Шнуровым о "бедствующих" артистах, пообещав музыканту "отдельный мужской разговор". Соответствующий пост он разместил в Instagram.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
Пригожин заявил, что музыкант "делает вид, что с народом", и лишь "бросает им кость в виде своих грязных стишков". Он также обвинил Шнурова в том, что у него "вообще нет ничего святого".
"Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (супругу Пригожина певицу Валерию. – прим. ред.), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам", - заключил продюсер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.