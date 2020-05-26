Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"

Пригожин заявил, что музыкант "делает вид, что с народом", и лишь "бросает им кость в виде своих грязных стишков". Он также обвинил Шнурова в том, что у него "вообще нет ничего святого".

"Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (супругу Пригожина певицу Валерию. – прим. ред.), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам", - заключил продюсер.