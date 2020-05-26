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2020-05-26T01:39
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Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
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РИА Новости

Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"

01:39 26.05.2020
20517
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал свой спор с Сергеем Шнуровым о "бедствующих" артистах, пообещав музыканту "отдельный мужской разговор". Соответствующий пост он разместил в Instagram.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии коронавируса. Его слова высмеял Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта. На сказанное Пригожиным иронично отреагировал также Григорий Лепс.
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Пригожин заявил, что музыкант "делает вид, что с народом", и лишь "бросает им кость в виде своих грязных стишков". Он также обвинил Шнурова в том, что у него "вообще нет ничего святого".
"Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (супругу Пригожина певицу Валерию. – прим. ред.), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам", - заключил продюсер.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинГригорий ЛепсШнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Вот тут я ставлю на Пригожина. Шнур кого угодно перебазарит, а вот ответка за базар от кого угодно Шнуру прилетит нокаутирующая.
26 мая, 01:50
Андрей Ершов
11300128
Оу.. Пригожин что бык на радео. Пофиг что в загоне, все ровно сражается) Быку то не понять где он)
26 мая, 01:56
DIDenis Inkognito
14160005
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