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2020-05-26T01:03
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Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
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РИА Новости

Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне

01:03 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уровень просрочки по ранее выданным займам микрофинансовых организаций (МФО) в России остается на приемлемом уровне, хотя в будущем может увеличиться, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Webbankir провела исследование среди более 1 тысячи заемщиков, которые регулярно делают займы в МФО, в разных регионах России.
"Мы видим, что кризис затронул всех, от жителей мегаполисов до малых населенных пунктов. Хотя в текущий момент уровень просрочки по ранее выданным займам остается на приемлемом уровне, в будущем он может возрасти", – отмечает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.
"Около 14,7% заемщиков сообщили, что потеряли работу в период с 15 марта по 20 мая 2020 года, 47% ходят на работу, как и прежде, а 27% работают теперь дома на удаленке", - сказано в материалах. При этом 4,1% смогли найти в период пандемии новую работу. Оставшиеся 7,2% не имели работы ни сейчас, ни до самоизоляции, так как проходят обучение, находятся на пенсии, в отпуске по уходу за детьми или длительном поиске рабочего места.
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Наибольший процент потерявших работу приходится на города-миллионники (за исключением Москвы): здесь дохода лишились 17,6% заемщиков. Найти новую работу в период с 15 марта по 20 мая удалось 3,9% опрошенным. В Москве с потерей занятости столкнулись 15,8% заемщиков, нашли новую – 3,5%. Наименьший показатель потери работы в условиях COVID-19 оказался в средних городах с населением от 250 до 500 тысяч человек – всего 10%. В малых городах (до 50 тысячи жителей) и сельской местности сообщили, что потеряли работу 15,6%, нашли новую всего 1,9% опрошенных.
При этом, согласно исследованию, у многих заемщиков, которые сохранили за собой рабочие места или смогли найти новую работу, доходы не снизились. Об этом заявили 40,5% от общего числа. У 16,6% доходы снизились, но, по оценке самих респондентов, "незначительно". О значительном снижении доходов сообщили 17,9% человек. О росте своего заработка в период пандемии рассказали 2,3% опрошенных.
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