Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"

"В мае между Минобороны РФ и предприятием "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) был подписан контракт на изготовление ещё двух спутников связи "Меридиан-М", - сказал собеседник агентства.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.