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РИА Наука
2020-05-26T01:36
https://ria.ru/20200526/1571981874.html
Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565026185_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_4bbfd7b6d68dc987a8c46c14aa8c5b02.jpg
РИА Новости

Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"

01:02 26.05.2020 (обновлено: 01:36 26.05.2020)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М"
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса) изготовит для Минобороны РФ два космических аппарата связи "Меридиан-М", контракт был подписан в мае, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2019-2020 годах на орбиту были выведены первые два модернизированных спутника "Меридиан-М".
"В мае между Минобороны РФ и предприятием "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) был подписан контракт на изготовление ещё двух спутников связи "Меридиан-М", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это позволит загрузить мощности сибирского предприятия.
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Ранее генеральный директор ИСС Николай Тестоедов заявил, что этот контракт планируется подписать до конца 2019 года.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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РИА НаукаРоссияМеридиан (спутник)Космос - РИА НаукаРоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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