Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса) изготовит для Минобороны РФ два космических аппарата связи "Меридиан-М", контракт был подписан в мае, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2019-2020 годах на орбиту были выведены первые два модернизированных спутника "Меридиан-М".
"В мае между Минобороны РФ и предприятием "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) был подписан контракт на изготовление ещё двух спутников связи "Меридиан-М", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это позволит загрузить мощности сибирского предприятия.
Ранее генеральный директор ИСС Николай Тестоедов заявил, что этот контракт планируется подписать до конца 2019 года.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.