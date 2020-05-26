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РИА Наука
2020-05-26T01:52
https://ria.ru/20200526/1571981815.html
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей

00:29 26.05.2020 (обновлено: 01:52 26.05.2020)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.

"Мы подтвердили штатный сброс с самолета. Однако миссия закончилась в самом начале полета. (Самолет) Cosmic Girl и наш экипаж в безопасности и возвращаются на базу", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Ракета-носитель LauncherOne разработана для доставки небольших спутников на низкие околоземные орбиты.
Virgin Orbit входит в корпорацию британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Galactic, которая ранее провела испытания туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity.
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