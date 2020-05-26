Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
"Мы подтвердили штатный сброс с самолета. Однако миссия закончилась в самом начале полета. (Самолет) Cosmic Girl и наш экипаж в безопасности и возвращаются на базу", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Ракета-носитель LauncherOne разработана для доставки небольших спутников на низкие околоземные орбиты.
Virgin Orbit входит в корпорацию британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Galactic, которая ранее провела испытания туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity.