США планируют отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты, как ожидается, отправят во вторник еще 150 аппаратов ИВЛ в Россию в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Ранее в Белом доме РИА Новости подтвердили, что вторая отправка должна состояться в эту дату. На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.
Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве аппараты и комплектующие на 5,6 миллиона долларов. Оборудование произведено американской компанией CareFusion, которая теперь называется Vyaire Medical.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.
Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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