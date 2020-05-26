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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-26T00:10
https://ria.ru/20200526/1571981652.html
В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_60d4d4c1748b9426b308b9776c30e8a2.jpg
РИА Новости

В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень

00:10 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой спрос на нефть при смягчении ограничений из-за пандемии коронавируса может выйти на докризисный уровень к 2022 году, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
Согласно базовому сценарию, карантинные ограничения будут заметно смягчены в крупнейших странах мира уже в июне - увеличатся транспортные потоки и вырастет спрос на нефтепродукты. Среднегодовой спрос на нефть упадёт на 9-10% по сравнению с 2019 годом и составит порядка 91 миллиона баррелей в сутки, отмечает агентство.
"Скорость возвращения мирового спроса на нефть и нефтепродукты к уровню 2019 года будет зависеть от темпов восстановления трансграничной транспортной активности и возобновления докризисной траектории роста для крупнейших потребителей углеводородов. По мнению НКР, в базовом сценарии спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к 2022 году", - говорится в материале НКР "Рынок нефти на распутье".
Также НКР прогнозирует, что цены на нефть во второй половине текущего года вырастут до 35-40 долларов за баррель, а в 2021 году — до 37-42 долларов за баррель. Выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 года составит 95 миллиардов долларов, а в 2021 году увеличится до 100 миллиардов долларов, также сообщает НКР.
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Негативный сценарий

В негативном сценарии падение спроса на нефть может оказаться существенно заметнее: на 14-15%, до 86 миллионов баррелей в сутки, говорится в материале. "Это произойдёт в случае затягивания выхода из карантина и повышения риска новых волн пандемии COVID-19. Для поддержания цен на минимально приемлемых для нефтедобывающих стран уровнях потребуется дополнительное сокращение нефтедобычи участниками ОПЕК++", - поясняет агентство.
Цены на нефть при таком развитии событий будут восстанавливаться существенно медленнее: до 33 долларов за баррель во второй половине 2020 года и до 35 долларов в 2021 году, считает НКР.
"Дополнительное сокращение добычи в рамках ОПЕК++, которое может понадобиться в случае реализации негативного сценария, отрицательно скажется на уровне экспорта в натуральном выражении: экспортная выручка снизится до 75 миллиардов долларов по итогам 2020 года, а в 2021 году увеличится только до 81 миллиарда долларов", - также сообщило НКР. Как отмечает агентство, максимальный размер российской выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов за последние 10 лет был зафиксирован в 2012 году — 284,3 миллиарда долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКЭкономика
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