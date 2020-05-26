В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мировой спрос на нефть при смягчении ограничений из-за пандемии Мировой спрос на нефть при смягчении ограничений из-за пандемии коронавируса может выйти на докризисный уровень к 2022 году, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.

Согласно базовому сценарию, карантинные ограничения будут заметно смягчены в крупнейших странах мира уже в июне - увеличатся транспортные потоки и вырастет спрос на нефтепродукты. Среднегодовой спрос на нефть упадёт на 9-10% по сравнению с 2019 годом и составит порядка 91 миллиона баррелей в сутки, отмечает агентство.

"Скорость возвращения мирового спроса на нефть и нефтепродукты к уровню 2019 года будет зависеть от темпов восстановления трансграничной транспортной активности и возобновления докризисной траектории роста для крупнейших потребителей углеводородов. По мнению НКР, в базовом сценарии спрос на нефть может выйти на докризисный уровень уже к 2022 году", - говорится в материале НКР "Рынок нефти на распутье".

Также НКР прогнозирует, что цены на нефть во второй половине текущего года вырастут до 35-40 долларов за баррель, а в 2021 году — до 37-42 долларов за баррель. Выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 года составит 95 миллиардов долларов, а в 2021 году увеличится до 100 миллиардов долларов, также сообщает НКР.

Негативный сценарий

В негативном сценарии падение спроса на нефть может оказаться существенно заметнее: на 14-15%, до 86 миллионов баррелей в сутки, говорится в материале. "Это произойдёт в случае затягивания выхода из карантина и повышения риска новых волн пандемии COVID-19. Для поддержания цен на минимально приемлемых для нефтедобывающих стран уровнях потребуется дополнительное сокращение нефтедобычи участниками ОПЕК ++", - поясняет агентство.

Цены на нефть при таком развитии событий будут восстанавливаться существенно медленнее: до 33 долларов за баррель во второй половине 2020 года и до 35 долларов в 2021 году, считает НКР.