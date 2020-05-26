Каждый десятый самолет МЧС не эксплуатируется для полетов, заявили в СП

"При общей укомплектованности (МЧС - ред.) воздушными судами более чем на 95% каждое десятое воздушное судно не используется для полетов по тем или иным причинам. Например, с 2017 года в связи с отзывом сертификата не совершили ни одного вылета семь самолетов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России, находящегося в стадии банкротства", - сообщил аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

Кроме того, более 40% часов налета авиации МЧС приходилось на коммерческие рейсы, а за период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от них превысили 2 миллиарда рублей, при этом авиация МЧС привлекалась к ним даже когда требовалось реагирование на возможные очаги пожаров. "Всего за проверяемый период пилотируемые воздушные суда МЧС привлекались для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 42 раза. Это всего 8% от общего количества ЧС, которые были введены в этот период на разных уровнях реагирования", - говорится в документе.