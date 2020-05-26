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2020-05-26T07:47
https://ria.ru/20200526/1571981620.html
Каждый десятый самолет МЧС не эксплуатируется для полетов, заявили в СП
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РИА Новости

Каждый десятый самолет МЧС не эксплуатируется для полетов, заявили в СП

00:30 26.05.2020 (обновлено: 07:47 26.05.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ан-74 с сотрудниками ГУ МЧС России
Самолет Ан-74 с сотрудниками ГУ МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-74 с сотрудниками ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Каждое десятое воздушное судно МЧС России не используется для полетов, а использование авиационных судов ведомства для нужд других федеральных органов не закреплено нормативно, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам соответствующей проверки.
"При общей укомплектованности (МЧС - ред.) воздушными судами более чем на 95% каждое десятое воздушное судно не используется для полетов по тем или иным причинам. Например, с 2017 года в связи с отзывом сертификата не совершили ни одного вылета семь самолетов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России, находящегося в стадии банкротства", - сообщил аудитор Счетной палаты Олег Савельев.
Кроме того, более 40% часов налета авиации МЧС приходилось на коммерческие рейсы, а за период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от них превысили 2 миллиарда рублей, при этом авиация МЧС привлекалась к ним даже когда требовалось реагирование на возможные очаги пожаров. "Всего за проверяемый период пилотируемые воздушные суда МЧС привлекались для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 42 раза. Это всего 8% от общего количества ЧС, которые были введены в этот период на разных уровнях реагирования", - говорится в документе.
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Авиация ведомства используется и для нужд других федеральных органов, но это никак не урегулировано, и в результате санитарно-авиационная эвакуация пациентов, которая относится к полномочиям Минздрава, производилась за счет средств, выделенных МЧС на предотвращение и ликвидацию ЧС. "Всего в проверяемом периоде по обращениям Минздрава России было осуществлено более 100 рейсов. Расходы на них превысили 300 миллионов рублей. Аналогичная практика сложилась и с "безвозмездной" перевозкой рабочих групп Минпромторга России", - отметил аудитор.
Проверка также выявила ряд финансовых нарушений при использовании бюджетных средств подведомственными МЧС авиационными подразделениями. "ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России" использовал субсидию в сумме 168 миллионов рублей на цели, не соответствующие условиям ее предоставления. Об этом факте Счетная палата проинформировала Генеральную прокуратуру", - заключили в ведомстве.
МЧС России с выводами проверки в целом согласилось и намерено не только исправлять недостатки, но и предотвращать риски их повторения в будущем. "Уже начата работа по тем замечаниям, которые возможно исправить. В первую очередь это касается внесения изменений в законодательство", - отметил начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС Андрей Попов.
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Счетная палата РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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