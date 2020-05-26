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2020-05-26T04:36
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Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
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РИА Новости

Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++

00:03 26.05.2020 (обновлено: 04:36 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новый передел нефтяного рынка возможен после окончания в первом квартале 2022 года сделки по сокращению добычи странами ОПЕК++, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
Альянс ОПЕК+, в числе ключевых участников которого Россия и Саудовская Аравия, договорился 12 апреля о сокращении добычи нефти на период с мая 2020 года по апрель 2022 года. Еще ряд стран заявил о готовности поддержать эти усилия по балансировке мирового рынка нефти, спрос на котором драматически снизили ограничения из-за коронавируса. Глава Минэнерго России Александр Новак называл среди них, в частности, США, Канаду, Норвегию и Бразилию. Итоговую сделку стали называть ОПЕК++.
Договоренностям предшествовала так называемая "ценовая война" весны 2020 года, в основе которой, по оценке экспертов НКР, лежали факторы, действие которых сохранится и после карантина.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
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В частности, это стремление США быть нетто-экспортером на мировом рынке нефти. "В 2019 году страна впервые за 67 лет стала нетто-экспортером энергоносителей в целом, и если в августе 2006 года чистый импорт нефти и нефтепродуктов в США составлял 13,6 миллиона баррелей в сутки, то в феврале 2020 года уже чистый экспорт был на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в исследовании.
Кроме того, в числе факторов ожидание пика спроса на нефть на горизонте 15-20 лет из-за электромобилизации, а также нежелание Саудовской Аравии и дальше исполнять роль стабилизирующего нефтяной рынок производителя.
"При условии сохранения этих факторов к моменту окончания действия договоренностей ОПЕК++ в первом квартале 2022 года возможно усиление противоречий между основными нефтедобывающими странами, которое приведет к существенному изменению архитектуры мирового рынка нефти", - говорится в материале НКР "Рынок нефти на распутье".
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РоссияОПЕКЭкономика
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