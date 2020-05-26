Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++

Договоренностям предшествовала так называемая "ценовая война" весны 2020 года, в основе которой, по оценке экспертов НКР, лежали факторы, действие которых сохранится и после карантина.

В частности, это стремление США быть нетто-экспортером на мировом рынке нефти. "В 2019 году страна впервые за 67 лет стала нетто-экспортером энергоносителей в целом, и если в августе 2006 года чистый импорт нефти и нефтепродуктов в США составлял 13,6 миллиона баррелей в сутки, то в феврале 2020 года уже чистый экспорт был на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в исследовании.