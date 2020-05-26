Падающего толкни. Кто объединился против Зеленского

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Едва отменили карантин, как в нескольких городах Украины прошли акции против президента Владимира Зеленского. Собравшиеся угрожали главе государства уголовным преследованием и всячески его высмеивали. На этом фоне недавняя икона патриотов Надежда Савченко дала интервью российскому телевидению. О том, как в соседней стране начинается новая предвыборная кампания, — в материале РИА Новости.

Союз бывших врагов

Участники демонстраций "Стоп реванш" требовали прекратить "политику капитуляции перед Россией" и освободить из тюрем добровольцев. В столице активисты собрались на майдане Незалежности (площади Независимости). Со сцены выступали сторонники Петра Порошенко, в том числе художник Сергей Поярков, которого обвиняют в оскорблении действующего президента. Надев шутовской колпак, он пытался пародировать Зеленского. Затем толпа устремилась к дому главы государства, выкрикивая: "Позор!" и "Бубочка (прозвище президента. — Прим. ред.), выходи!" На транспаранте, который несли активисты, значилось: "111 статья. Зе — приготовиться". В Уголовном кодексе это статья о государственной измене.

Митинги устроили связанные с Порошенко организации "Справа громад" и "Демократична Сокира". Отметился и "Национальный корпус", который контролирует глава МВД Арсен Аваков и в прошлом году агитировал против Порошенко.

"Осенью мы должны быть едины, как кулак", — провозгласил один из участников митингов, имея в виду предстоящие выборы в местные советы.

А Надежда Савченко, украинская героиня войны в Донбассе и бывший депутат Верховной рады, дала интервью российскому телеканалу НТВ. Она сообщила, что "оранжевая революция и революция достоинства" произошли "с подачи западного цивилизованного мира".

Ее выступление также может быть связано с выборами, полагает политический эмигрант, журналист Александр Мединский. "Все проснулись, так как пошел кэш (наличные деньги) на кампанию", — поясняет он.

Деньги есть, и вы держитесь

Денежный вопрос считает основным и член одной из националистических организаций Михаил (имя изменено по его просьбе). "В штабах деньги будут, но есть установка — все сделать подешевле, поэтому вербуют буйных, которым можно надеть каску на голову и послать на митинг, чтобы они там орали и дрались", — описывает он будни нацдвижения.

"Мобилизуют и всех патриотичных, кто согласен работать за бесплатно. Но у (руководителя "Нацкорпуса" Андрея) Билецкого деньги водятся, его покрывает Аваков, а МВД доит всех — от бабок на базаре до серьезных бизнесменов", — вводит в курс дела Михаил.

Столь разношерстные силы объединились на митингах, потому что Билецкий пытается подмять под себя все протестное движение, добавляет собеседник. "Да, "Нацкорпус" — вернее, Аваков — поддержал Зеленского на выборах, но сейчас у президента падает рейтинг, и националисты быстро "переобулись". Падающего толкни — этот рецепт всегда актуален", — подчеркивает Михаил.

"Зеленского за его "ватничество" никто из патриотов и не собирался прощать. У него умеренная позиция по вопросам языка и религии, а это для националистического движения неприемлемо. Президент не хочет активизации войны в Донбассе, пытается исполнять Минские соглашения. Это не подходит партии войны", — объясняет активист.

При этом он уверен, что у патриотов Авакова довольно узкое электоральное поле: "Националистам надо показать хоть какой-то результат, потому что на прошлых выборах они собрались в альянс, но проиграли даже партии Шария. А у порошенковской "Европейской солидарности" теперь очень резкая, радикальная риторика. Надо выступить еще ярче".

Офис президента тоже не бездействует, уточняет украинский журналист-расследователь Евгений Плинский. Команда Зеленского "собирает кэш" на выборы. После назначения главой таможни Максима Нефедова, выходца из структур американского финансиста Джорджа Сороса, "в регионах на таможнях воровать не перестали, но в Киев уже не возят". Это привело к ситуации, когда "в бюджете — ноль, в кармане — ноль".

"Гречка, формирование штабов, содержание сеток — все это требует живых денег, которые на Украине текут через две структуры: налоговую и таможню, — писал Плинский. — Решение было принято незамедлительно. Макса (Нефедова) — убрать, реформу — остановить, таможни и главные кресла — продать. Собраный кэш направлять на обеспечение местных выборов".

Таможня не дает добро

"Порошенко пытается перед выборами очертить президенту коридор и загнать его туда. То же самое хочет сделать и часть элит, связанная с американской Демократической партией", — высказывает мнение директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Между партией Порошенко и многочисленными националистами идет борьба за так называемую патриотическую франшизу. "После поражения на выборах в 2019-м в штабе Порошенко решили, что провалу способствовал "Нацкорпус", поэтому "Европейская солидарность" и сателлиты пятого президента сместились вправо. И на условном правом фланге украинской политики развернулась ожесточенная схватка за "патриотизм", контроль над улицей", — говорит Бортник. И здесь, полагает он, Порошенко вполне может добиться перевеса над подопечными Авакова за счет своих финансовых и медийных ресурсов.

Об остроте противостояния на местах свидетельствуют также прокатившиеся по областям демонстрации фермеров, медиков, отказ некоторых глав регионов соблюдать карантин. История с таможней тоже имеет отношение к выборам, но Бортник предупреждает: "Все не так прямолинейно, коррупция на таможне была до Нефедова, при Нефедове и после него будет. Таможня — это интересы самых различных игроков, никто не отдаст ее просто так, чтобы смотреть, как деньги уходят куда-то наверх".