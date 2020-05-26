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2020-05-26T08:00
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Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
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РИА Новости

Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?

08:00 26.05.2020
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Петр Акопов
Петр Акопов
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Европейский союз раскололся по поводу санкций — при этом звучат слова "Крым", "аннексия" и "международное право". Но речь не о мерах против России, то есть не о судьбе войны санкций, которая идет между ЕС и нашей страной уже шесть лет, — тут в ЕС давно уже нет единства, однако когда приходит черед голосовать за очередное продление санкций, все скрепя сердце голосуют за. Против атлантической солидарности — даже при условии развода с Британией и нарастающего отчуждения с заокеанским "старшим братом" — никуда не попрешь.
Но сейчас речь идет не о России: страны Евросоюза пытаются выработать общую позицию в отношении Израиля, а точнее — его планов по аннексии Западного берега реки Иордан. Не всех палестинских земель, а примерно одной их трети, занятой "самостроем" — незаконными израильскими поселениями, возникшими там за последние полвека. То есть после того, как в 1967 году Израиль захватил эти земли у контролировавшей их Иордании в ходе войны с арабскими странами. На Западном берегу должна быть Палестина — но она не возникла ни в 1948-м, одновременно с Израилем, ни после того, как в 90-е годы израильское и палестинское руководство все-таки договорились о размежевании и создании двух государств. Формально Государство Палестина есть и сейчас — его признали две трети стран мира, но, по сути, оно не контролирует ни всю свою территорию, ни границы. Да, Израиль и так не собирался отдавать занятую им часть Западного берега, однако официальная аннексия части будущей территории Палестины окончательно похоронит даже надежды на мирное разрешение арабо-израильского конфликта. А в том, что Израиль готовится именно к этому, нет никаких сомнений — премьер-министр Нетаньяху уже объявил, что 1 июля его правительство официально включит территории еврейских поселений на Западном берегу в состав Израиля. Нетаньяху объясняет этот шаг выполнением "сделки века", предложенной в прошлом году Дональдом Трампом, — планом палестино-израильского урегулирования и размежевания. Но это откровенное издевательство: план был сразу же отвергнут и палестинцами, и всеми арабами, никаких переговоров на основе его не было и не будет. Но будет аннексия, которую признают только США. А что же делать Европе?
© AP Photo / Seth WenigПрезидент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
© AP Photo / Seth Wenig
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Вот тут и появляется Крым. Европейские политики давно уже не могут определиться со своей позицией в отношении Израиля — не на уровне отдельных стран, а ЕС в целом. Евросоюз выступает за создание двух государств, за независимую Палестину — но так, чтобы не обидеть при этом Израиль. Однако это практически невозможно — Израиль ловко переводит любые разговоры о поддержке палестинцев и осуждении израильской оккупации в разряд "антисемитских", откровенно спекулируя на комплексе вины за холокост, который из чисто немецкого становится в последние годы общеевропейским. Когда отдельные европейские политики говорят о том, что никакой холокост не может быть оправданием для блокады палестинских территорий, военных операций и нарушений прав палестинцев, их тут же записывают во враги Израиля и объясняют их позицию ростом влияния мусульманских мигрантов в Европе или денежными вливаниями богатых арабских стран. Но с каждым годом в Европе все больше политиков, критически настроенных к израильскому курсу в отношении палестинцев, — а предстоящая аннексия является вопиющим примером нарушения международного права.
Поэтому европейские правительства и пытаются выработать какую-то общую позицию. Понятно, что официально ЕС осудит аннексию. Об этом уже предупредил и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель:
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"Евросоюз намерен задействовать свои дипломатические возможности, чтобы не допустить односторонних действий Израиля по аннексии палестинских территорий. <…> Мы настоятельно призываем Израиль воздерживаться от любых односторонних решений, которые привели бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории и как таковые противоречили бы международному праву".

Но это слова — а каковы будут дела ЕС? Похоже, что все ограничится словесным осуждением чиновников. По крайней мере, министрам 27 стран так и не удалось договориться о единой позиции ЕС. Кроме осуждения, предлагаются и экономические санкции — но как раз против них выступает часть европейских правительств. И именно к ним на прошлой неделе обратился израильский МИД, отправив письмо послам 12 европейских стран в Тель-Авиве: от Германии до Чехии, от Австрии до Италии. А среди тех, кто выступает за санкции, — Франция, Испания, Швеция, Люксембург. И как раз глава МИД последнего, Жан Ассельборн, объясняя недавно необходимость давления на Израиль, вспомнил про Крым.

"Когда аннексируют территорию, которая тебе не принадлежит, это грубое нарушение норм международного права", — заявил министр, напомнив, что ЕС уже сталкивался с такой ситуацией, когда в 2014 году Россия "аннексировала" полуостров Крым. "Я сознательно провожу эту параллель, — сказал Ассельборн. — Мы должны превентивно обозначить свою позицию и оказать давление".
Таким образом, "фактор Крыма" ввели в общеевропейскую дискуссию по поводу Израиля — к неудовольствию целого ряда политиков. Так, Жозеп Боррель сказал, что не знает, будет ли логичным сравнивать ситуацию вокруг Крыма с аннексией части Западного берега реки Иордан, а немецкий министр иностранных дел Хайко Маас выступил против подобных сравнений. Почему сравнение неудобно для Европы?
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Потому, что следование ему привело бы к необходимости вводить санкции против Израиля — а не ограничиваться простым осуждением. Предлагаемые санкции (информация о них просочилась в прессу) куда легче тех, что были приняты против России: например, исключение Израиля из программы научно-технического сотрудничества с ЕС Horizon 2027. Но для введения ограничений требуется единогласное решение всех 27 стран, а шансов на это нет, что признал и Боррель. Так что сравнение с Крымом останется лишь риторическим приемом во внутриевропейских спорах. Однако если бы европейцы всерьез продолжили сопоставлять две ситуации, то могли бы прийти к очень интересным для себя выводам.
Крым вышел из состава Украины в результате референдума — который стал следствием переворота в Киеве. Переворот был совершен при, скажем мягко, попустительстве Запада, и хотя Евросоюз играл роль ведомого США участника, все равно его ответственность за свержение Януковича огромна. Нарушение договоренностей началось с игнорирования соглашения, подписанного европейцами вместе с Януковичем и лидерами Майдана, но как только произошел силовой захват власти, в ЕС о соглашении забыли. Не говоря уже о том, что само участие Евросоюза в украинском кризисе стало следствием попытки оторвать Украину от России, любой ценой заключить соглашение о евроинтеграции, не допустить реинтеграции Украины и России через Евразийский союз — то есть, говоря языком геополитики, вмешательством не просто в сферу влияния России, но в дела постсоветского пространства, то есть чужой для Европы территории. Позарились на чужое — на Украину — и получили ответную реакцию России в Крыму. При этом и Украина, и Россия принадлежат к одной цивилизации, к одному большому народу, и их развод — это историческая случайность, трагедия, которая будет исправлена самим народом.
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А что с Западным берегом? Израиль в 1967 году захватил земли, населенные арабами, и всячески противится созданию там независимого государства. Противоречия между евреями и арабами — не просто политические, но и национальные, и религиозные. И сами по себе претензии Израиля на арабские земли Западного берега, особенно на Восточный Иерусалим, лишь распаляют и так страшную вражду между двумя народами, и даже шире — между Израилем и 1,5-миллиардным исламским миром. Добром такая ситуация в принципе не может кончиться, физическая аннексия была постоянным поводом для вражды, а юридическая добавит градуса ненависти. Большая война на Ближнем Востоке не нужна никому — Европе в первую очередь. Еще не закончилось долгое эхо "арабской весны" 2011 года — полыхают Сирия, Ливия, Йемен, — но подкладывание дров в костер новой арабо-израильской войны абсолютно недопустимо. Да, Европа не может помешать Израилю аннексировать то, что он удерживает уже более полувека, однако она могла бы четко и однозначно выступить против и ввести жесткие санкции. Это хотя бы заставило Израиль серьезно задуматься и показало бы, что у ЕС есть собственная внешняя политика.
Ничего этого сделано не будет — и значит, потом, когда на Ближнем Востоке случится новая война, которая неизбежно скажется на Европе, ЕС будет делать вид, что он ни в чем не виноват, он ни при чем. Как ни при чем были Франция и Великобритания в 1938-м в Мюнхене. Иерусалим и Западный берег можно сравнить с постоянно тлеющим костром нового страшного пожара — в отличие от Крыма, в котором никогда не будет войны. Но санкции ЕС вводит за мирно присоединенный Крым — а не за кровоточащий и взрывоопасный Иерусалим и Западный берег. Геополитическая и моральная слепота часто неотделимы друг от друга.
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6 декабря 2019, 08:00
"Украинские области России". О чем мечтает Киев
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Жозеп БоррельХайко МаасДональд ТрампЕвросоюзФранцияИзраильАвторыВ мире
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