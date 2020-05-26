28 тысяч россиян подали заявки на "дальневосточную ипотеку"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. По данным на 25 мая, на "дальневосточную ипотеку" заключено 7652 договора, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. При этом общая сумма контрактов составляет 26,6 миллиарда рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, к настоящему моменту их число превысило 28 тысяч.

Отмечается, что высокую активность в подаче заявок проявляют молодые семьи из Якутии и Приморья. Эти регионы лидируют по числу оформленных договоров. В Республике Саха (Якутия) совокупная сумма договоров превысила 8 миллиардов рублей, в Приморском крае – 7,6 миллиарда. Далее в рейтинге следуют жители Бурятии и Хабаровска.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются людям, состоящим в зарегистрированном браке, возраст которых не более 35 лет (включительно) и которые участвуют в программе "Дальневосточный гектар".