28 тысяч россиян подали заявки на "дальневосточную ипотеку"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. По данным на 25 мая, на "дальневосточную ипотеку" заключено 7652 договора, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. При этом общая сумма контрактов составляет 26,6 миллиарда рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, к настоящему моменту их число превысило 28 тысяч.
Отмечается, что высокую активность в подаче заявок проявляют молодые семьи из Якутии и Приморья. Эти регионы лидируют по числу оформленных договоров. В Республике Саха (Якутия) совокупная сумма договоров превысила 8 миллиардов рублей, в Приморском крае – 7,6 миллиарда. Далее в рейтинге следуют жители Бурятии и Хабаровска.
Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются людям, состоящим в зарегистрированном браке, возраст которых не более 35 лет (включительно) и которые участвуют в программе "Дальневосточный гектар".
Основные условия кредита: процентная ставка – 2% годовых, первоначальный взнос – не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.