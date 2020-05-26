Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Основная опасность для международного статуса американской валюты — ситуация внутри США. Как предупредил бывший глава Минфина Генри Полсон, Вашингтону придется что-то делать с бесконтрольным ростом госдолга и бюджетного дефицита, иначе доллар лишится привилегированного положения.

Будущий конкурент

Благодаря тому, что американская денежная единица играет роль основной мировой резервной валюты, ставки по долларовым активам низкие. Это позволяет стране выдерживать большой торговой дефицит, снижает экономические риски, повышает ликвидность финансового рынка и обеспечивает банки США расширенным и первоочередным доступом к денежным средствам.

Впрочем, бывший министр финансов США Генри Полсон называет "исторической аномалией" то, что доллар сохраняет этот статус так долго.

"Сейчас наибольшим потенциалом обладает китайский юань. Размер экономики КНР, перспективы роста, интеграция в мировую экономику и активные усилия по интернационализации способствуют повышению роли китайской валюты", — отметил Полсон в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

"Превосходство доллара возникло только благодаря сочетанию исторических событий, геополитических условий после Второй мировой войны, политики Федрезерва, а также огромных размеров и динамики американской экономики", — пишет Полсон. Он напоминает, что в первой половине XX века доллар и британский фунт стерлингов были, по сути, равнозначными резервными валютами.

Сегодня "естественная монополия" доллара кажется неотъемлемой частью международной денежной системы, но со временем, полагает экс-глава Минфина США, вновь сформируется равновесие двух или более мировых резервных валют. Китайский юань — главный претендент, поскольку он уже котируется наравне с иеной, евро и фунтом.

С другой стороны, убежден Полсон, КНР еще нельзя назвать угрозой стабильности американской валюты. До тех пор, пока Китай не перейдет окончательно к рыночной экономике, юань не сможет стать по-настоящему мировой валютой.

Проблема не в Китае

Доминирование доллара вызывает все больше вопросов у экс-министра финансов, особенно с учетом увеличения доли развивающихся стран в глобальном ВВП и снижения этого показателя у США: почти с 40% в 1960 году до 25% сейчас. Но проблема даже не в этом.

Будущее доллара, подчеркивает Полсон, зависит от способности Вашингтона выстроить стратегию, которая со временем позволит решить проблемы с национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом. Пока говорить об этом не приходится.

По скорости наращивания финансовых обязательств нынешнему хозяину Белого дома нет равных. К 19,9 триллиона, доставшихся в наследство от Обамы, Трамп умудрился добавить еще пять. И это несмотря на обещания ликвидировать долги в течение восьми лет.

Дефицит бюджета США — полтора триллиона долларов, и, по расчетам крупнейших банков, в 2020-м разница между расходами и доходами государства утроится — до четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой. А госдолг превысил рекордные 25 триллионов. Займствования растут быстрее экономики. В 2019-м ВВП прибавил 2,3% — порядка 850 миллиардов долларов, а долг — более чем 1,2 триллиона.

Аналитики констатируют: ситуация практически вышла из-под контроля. Отношение общего госдолга к ВВП подскочило до 108%, тогда как в 2006 году, в преддверии финансового кризиса, было не больше 63%. Как указывает Институт международных финансов, если добавить корпоративные, ипотечные и прочие долги, то сумма вообще потянет на 330% ВВП.

Продают госдолг

Желающих кредитовать погрязшую в долгах экономику все меньше. Как следует из статистики американского Минфина, в марте бегство иностранных инвесторов из американского долга — как частных, так и государственных — было беспрецедентным. За месяц зарубежные держатели трежерис сбросили их на 256 миллиардов долларов, сократив общий портфель до 6,81 триллиона.

Из 33 стран — крупнейших кредиторов американской экономики вложения нарастили лишь Япония (на 3,4 миллиарда), Швейцария (1,3), Тайвань (4,1), Филиппины (1,3) и Австралия (1,8). Активно продавали казначейские облигации США центробанки развивающихся стран: им потребовались доллары, чтобы поддержать падающие национальные валюты на фоне коронавирусного кризиса. Сократила портфель трежерис и Россия — с 12,58 миллиарда до 3,8 миллиарда.

Крупнейшим продавцом выступила Саудовская Аравия — королевство избавилось от американских бумаг на 25,3 миллиарда долларов. В Бразилии и Индии показатели немногим меньше — 21,5 и 21 миллиард соответственно.

Такая распродажа не сулит Вашингтону ничего хорошего, поскольку полуторатриллионный бюджетный дефицит покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.