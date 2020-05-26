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Культура
2020-05-26T02:36
https://ria.ru/20200526/1571973409.html
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"
https://cdn21.img.ria.ru/images/149735/68/1497356857_0:69:790:513_1036x0_80_0_0_45dca6c226d9b661ecac58b07937b342.jpg
РИА Новости

Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"

02:19 26.05.2020 (обновлено: 02:36 26.05.2020)
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© GTG Entertainment (1989 – 2001)Кадр из фильма "Спасатели Малибу"
Кадр из фильма Спасатели Малибу
© GTG Entertainment (1989 – 2001)
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Американская актриса Памела Андерсон призналась, что она не очень высокого мнения о фильме "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном в главной роли, сообщает Independent.
Андерсон, игравшая Си Джей Паркер в популярном одноименном шоу с 1992 по 1997, рассказала об этом в ток-шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном.
Когда ее спросили о ремейке для большого экрана, Андерсон, игравшая в нем саму себя, сказала: "Мне не понравилось. Пусть сериал останется сериалом. Попытки сделать фильм из него – потеря времени".
Она также предположила, что на экранизацию зря было потрачено столько денег.
"Потратив 65 миллионов долларов, можно было сделать хороший фильм. Мы снимали сериал за 500 тысяч – и у нас было все то же самое, те же водные просторы. Только нам приходилось больше придумывать", – добавила она.
Фильм заработал почти 180 миллионов долларов во всем мире, но критикам он тоже не понравился.
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