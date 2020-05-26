На шведский стол и пляж — без маски? Когда откроются российские санатории

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Большинство российских санаториев готовы принимать туристов, говорят эксперты. Уже закупили санитайзеры, средства защиты. Необходимо лишь разрешение властей. О том, каким будет отдых в здравницах, повысятся ли цены и можно ли сейчас забронировать путевку, — в материале РИА Новости.

Никто не хочет быть первым

"Ситуация не очень понятная, разговоры идут, но мы ждем постановления губернатора Краснодарского края о том, что санатории могут начать работу, — говорит руководитель крупного туроператора Сергей Ромашкин. — Некоторые здравницы каждый день "меняют показания" — сначала присылают письма, что открываются, потом — что нет. Никто не хочет быть первым, все готовы уступить соседу, посмотреть на других, на то, как будет проверять объекты Роспотребнадзор".

По словам предпринимателя, в подвешенном состоянии сейчас сотни клиентов: они приобрели путевки еще в январе — феврале по акциям раннего бронирования и намеревались отправиться в поездку на следующей неделе. Туры пока не аннулируют, но обещать, что санатории примут гостей, в компании пока не могут.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что при стабильной эпидемической обстановке с 1 июня могут открыться санатории с медицинской лицензией. Если позволит ситуация с коронавирусом, во второй половине июня заработают пансионаты и отели. При этом карантин на Кубани продлен до 6 июня.

Первыми, вероятно, станут черноморские здравницы. "Сочинские санатории полны решимости открыться. В других регионах также готовятся к приему туристов, — рассказывает президент Ассоциации санаториев Татарстана и создатель сайта по бронированию Евгений Терентьев. — Нам сообщали об этом в Оренбургской, Самарской, Ленинградской областях. Но пока подавляющее большинство курортов взяли паузу, хотят посмотреть на флагмана".

В марте, напомнил Терентьев, руководители российских регионов приняли решение о приостановке деятельности домов отдыха до 1 июня, то есть технически открыться с начала лета можно. Но в том же Татарстане все закрыто до улучшения эпидемиологической обстановки. "По моим данным, 90 процентов наших санаториев готовы начать работу сразу, как только появится разрешение", — отмечает эксперт.

В Алтайском крае здравницы решили пока не открывать. Ожидается, что они смогут принимать гостей лишь на третьем этапе снятия ограничений.

На Ставрополье вслед за Кубанью также прорабатывают меры, при соблюдении которых санатории Кавминвод откроются 1 июня 2020 года.

По мнению специалистов, на водах даже легче реализовать требования по антивирусной безопасности. В первую очередь из-за однородности объектов и более "целенаправленной и ответственной аудитории", которая едет именно на лечение, а не ради отдыха.

Шведский стол, пляж и маска

На прошлой неделе Роспотребнадзор смягчил рекомендации для санаториев, выпущенные 21 апреля: исключены требования размещать туристов сменами по 14 дней, закрывать объект на две недели в случае, если у кого-то из гостей обнаружат коронавирус, отменены запрет на обои и ковролин в номерах и обязательное ношение масок на территории.

"Новые правила позволят оказывать качественные услуги, не превращая санаторий в обсервацию", — заявил на своей странице в соцсети генеральный директор здравницы в Сочи Дмитрий Богданов. По его словам, гости смогут пользоваться шведским столом, главное — тщательно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Индивидуальные средства защиты можно будет приобрести на месте.

Роспотребнадзор рекомендовал селить туристов в номере по одному (если это не сопровождающие или члены семьи).

Также санатории готовы, как это предписывается в рекомендациях, организовать трансфер для своих гостей.

Более того, в Сочи, по словам директора департамента курортов и туризма администрации города Светланы Батяйкиной, откроется и море.

При благоприятных условиях по COVID-19 с 1 июня туристам будут доступны 65 пляжей. Но только для отдыхающих из санаториев.

Тесты — это проблема

Впрочем, одна рекомендация трудновыполнима — обязательный тест на коронавирус не позднее чем за два дня до заселения. "Вопрос не в деньгах — лаборатории завалены", — поясняет Сергей Ромашкин. Кроме того, такие анализы не во всех городах России делают оперативно.

По словам эксперта, предложение проверять туристов на месте не сулит ничего хорошего — это парализует работу санаториев.

Оздоровительный отдых подорожает

"Остальные рекомендации обоснованны, — продолжает специалист. — Однако их исполнение недешево. Тесты на коронавирус, маски, перчатки для сотрудников — все это стоит денег". Отдых, по его словам, подорожает примерно на 20 процентов.

"Мы допускаем, что при запуске санатории снизят цены, чтобы привлечь гостей, — считает эксперт. — Но когда объекты загрузятся, подорожание неизбежно, так как у средств размещения — колоссальные убытки из-за приостановки работы".

А Евгений Терентьев даже сообщил, что некоторые курорты уже прислали новые прайсы с увеличением цены на десять-двадцать процентов, но часть санаториев старается сохранить тарифы, чтобы увеличить загрузку.

Деньги — потом

Впрочем, пока нет четкой информации от региональных властей, даже заранее заплатить за отдых невозможно. По словам Сергея Ромашкина, компания перестала принимать заявки до прояснения ситуации.

Евгений Терентьев поясняет, что бронирование не прекращалось — на лето, осень, на 2021 год. Заявки принимаются, ставятся в очередь, но оплата пока приостановлена. Это позволяет здравницам прогнозировать загрузку.

"Люди устали от самоизоляции и готовы путешествовать. Например, для туристов доступны 30 тысяч номеров, — говорит Сергей Ромашкин. — Но турпоток на Кубань — это миллион в неделю".