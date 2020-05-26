В заповеднике на Камчатке сделали редкие фото полярных волков

"Представители одного из 54 видов млекопитающих Кроноцкого заповедника — красивые и статные полярные (тундровые) волки, — пояснили эксперты. — Редкие гости наших социальных сетей. Сфотографировать их — большая удача, а сделать фотопортет — целое искусство".

Волки ведут скрытный образ жизни, не приближаясь к людям. Даже услышав ночью их вой возле инспекторского дома, утром можно найти лишь следы пребывания зверей. "Государственному инспектору Алексею Маслову удалось сфотографировать их во всей красе, — уточнили в заповеднике. — На это потребовалось немало времени, терпения и навыков жизни в дикой природе".