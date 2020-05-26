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Туризм
2020-05-26T04:19
https://ria.ru/20200526/1571969039.html
В заповеднике на Камчатке сделали редкие фото полярных волков
https://cdn23.img.ria.ru/images/152210/86/1522108685_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_0280b861697210f9d2a3a0bc6769a493.jpg
РИА Новости

В заповеднике на Камчатке сделали редкие фото полярных волков

04:19 26.05.2020
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© Depositphotos / cybernescoПолярные волки
Полярные волки
© Depositphotos / cybernesco
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сотрудники Кроноцеого заповедника на Камчатке опубликовали редкие фотографии полярных волков.
"Представители одного из 54 видов млекопитающих Кроноцкого заповедника — красивые и статные полярные (тундровые) волки, — пояснили эксперты. — Редкие гости наших социальных сетей. Сфотографировать их — большая удача, а сделать фотопортет — целое искусство".
Волки ведут скрытный образ жизни, не приближаясь к людям. Даже услышав ночью их вой возле инспекторского дома, утром можно найти лишь следы пребывания зверей. "Государственному инспектору Алексею Маслову удалось сфотографировать их во всей красе, — уточнили в заповеднике. — На это потребовалось немало времени, терпения и навыков жизни в дикой природе".
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ТуризмДикие животныеТуризмНовости - ТуризмКроноцкий заповедник
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