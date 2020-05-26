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Туризм
2020-05-26T02:39
https://ria.ru/20200526/1571968808.html
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
https://cdn23.img.ria.ru/images/149885/53/1498855334_0:25:433:269_1036x0_80_0_0_8936b44b38a9d54345337dba6aac9f63.jpg
РИА Новости

В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью

02:37 26.05.2020 (обновлено: 02:39 26.05.2020)
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© Фото : предоставлено организацией Shiloh AssociationДревние кувшины, найденные на месте библейского Силома
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
© Фото : предоставлено организацией Shiloh Association
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские археологи обнаружили бронзовый кувшин 2000-летней давности в гробнице в городе Саньмэнься провинции Хэнань, сообщает СИНЬХУА Новости.
Декоративные элементы кувшина — гусиные голова и шейка, внутри оказалась неизвестная жидкость.
Гробницу нашли при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься. С учетом результатов предварительного анализа, эксперты считают, что она была построена во времена конца династии Цинь — 221 - 207 годов до нашей эры и начале династии Западная Хань (до 8 года нашей эры), заявил Чжу Сяодун из Института культурных реликвий и археологии города Саньмэнься.
По его словам, в гробнице может быть захоронен чиновник.
Кроме бронзового кувшина там обнаружили котел и плошки, железные и нефритовые мечи и другие реликвии.
Неидентифицированная жидкость — желтовато-коричневого цвета, в ней осаждается много примесей, тестирование на конкретные компоненты ведется.
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