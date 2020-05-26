В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские археологи обнаружили бронзовый кувшин 2000-летней давности в гробнице в городе Саньмэнься провинции Хэнань, Китайские археологи обнаружили бронзовый кувшин 2000-летней давности в гробнице в городе Саньмэнься провинции Хэнань, сообщает СИНЬХУА Новости.

Декоративные элементы кувшина — гусиные голова и шейка, внутри оказалась неизвестная жидкость.

Гробницу нашли при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься. С учетом результатов предварительного анализа, эксперты считают, что она была построена во времена конца династии Цинь — 221 - 207 годов до нашей эры и начале династии Западная Хань (до 8 года нашей эры), заявил Чжу Сяодун из Института культурных реликвий и археологии города Саньмэнься.

По его словам, в гробнице может быть захоронен чиновник.

Кроме бронзового кувшина там обнаружили котел и плошки, железные и нефритовые мечи и другие реликвии.