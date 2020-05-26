Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бразильско-итальянский музыкант Родольфо Манкузо и пианистка Лола Астанова устроили в инстаграме фортепианный "баттл": исполнили в четыре руки главную тему из сериала "Игра престолов", написанную композитором Рамиином Джавади.

Каждый музыкант записал видео у себя дома, находясь в самоизоляции. Позже кадры соединили в один ролик. Манкузо выстукивает ритм по корпусу рояля, а потом присоединяется к начавшей играть знаменитую мелодию Лоле Астановой.

Пользователям понравилась виртуозная игра музыкантов (тему из фэнтези-шоу они украсили глиссандо и другими приемами импровизации).

"Вы такие талантливые", — написал @a1thicksauce.

"Не могу перестать смотреть это снова и снова. Я потрясена", — прокомментировала @spathan.

"Лучший дуэт, который я когда-либо видел", — заявила @yasaminfarahany.

"Бальзам для моих ушей", — поделился @alonso_gracidas_.

"Ганиально", — считает @medicenchuli.

"Мне нравятся такие "баттлы". Невероятно", — присоединился к обсуждению @mojtaba_hmp.