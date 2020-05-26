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Культура
2020-05-26T07:14
https://ria.ru/20200526/1571968260.html
Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"
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РИА Новости

Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"

07:14 26.05.2020
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© Аккаунт Lola Astanova в InstagramСтоп-кадр видео музыкального дуэта американской пианистки Лолы Астановой и бразильско-итальянско-американского музыканта Руди Манкузо
Стоп-кадр видео музыкального дуэта американской пианистки Лолы Астановой и бразильско-итальянско-американского музыканта Руди Манкузо
© Аккаунт Lola Astanova в Instagram
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бразильско-итальянский музыкант Родольфо Манкузо и пианистка Лола Астанова устроили в инстаграме фортепианный "баттл": исполнили в четыре руки главную тему из сериала "Игра престолов", написанную композитором Рамиином Джавади.
Каждый музыкант записал видео у себя дома, находясь в самоизоляции. Позже кадры соединили в один ролик. Манкузо выстукивает ритм по корпусу рояля, а потом присоединяется к начавшей играть знаменитую мелодию Лоле Астановой.
Пользователям понравилась виртуозная игра музыкантов (тему из фэнтези-шоу они украсили глиссандо и другими приемами импровизации).
"Вы такие талантливые", — написал @a1thicksauce.
"Не могу перестать смотреть это снова и снова. Я потрясена", — прокомментировала @spathan.
"Лучший дуэт, который я когда-либо видел", — заявила @yasaminfarahany.
"Бальзам для моих ушей", — поделился @alonso_gracidas_.
"Ганиально", — считает @medicenchuli.
"Мне нравятся такие "баттлы". Невероятно", — присоединился к обсуждению @mojtaba_hmp.
Ранее Астанова и Манкузо, которого в Сети знают по шуточным видео, удивили подписчиков совместным исполнением главной темы из саундтрека к приключенческому фильму "Пираты Карибского моря".
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