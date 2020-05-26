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2020-05-26T08:00
https://ria.ru/20200526/1571966844.html
"Умерла в очереди за супом". Как житель Пскова спасает бедняков от голода
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РИА Новости

"Умерла в очереди за супом". Как житель Пскова спасает бедняков от голода

08:00 26.05.2020
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© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"Сергей Васьков привез пенсионерке горячий обед
Сергей Васьков привез пенсионерке горячий обед
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Мария Марикян. С середины девяностых Сергей Васьков кормит горячими обедами малоимущих пенсионеров, бездомных, многодетные семьи. Он и сам не раз оказывался в трудной ситуации: заниматься благотворительностью и одновременно воспитывать детей непросто. О судьбе энтузиаста — в материале РИА Новости.

"Люди лишились сбережений"

Высокий, с густой седой шевелюрой и длинной бородой — 58-летнего Сергея Васькова сложно не заметить в толпе. "Дети думают, что я Дед Мороз. А взрослые — художник. Или актер, — смеется он. — Хотя с последним не прогадали! Бывало, снимался в эпизодах — и комедийных, и драматических. В массовке, но все же".
По образованию он — морской инженер, учился во Владивостоке. Однако по специальности практически не работал, занялся турбизнесом. "Дела шли неплохо, но мне все это было не очень интересно", — признается Сергей. В середине 90-х он кардинально сменил образ жизни: отказался от алкоголя и сигарет, стал вегетарианцем. Получив диплом кондитера третьего разряда, устроился пекарем в местную кофейню.
Вскоре вместе со знакомым поваром начал помогать бездомным. Готовили в одном из храмов, кормили людей горячим три раза в неделю. "Тяжелые были времена, многие лишились сбережений, остались буквально ни с чем".
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"Сергей Васьков варит суп
Сергей Васьков варит суп
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"
Сергей Васьков варит суп
Энтузиастов поддержали волонтеры, предприниматели, благотворительные организации. Добровольцы помогали одиноким старикам, раздавали горячие обеды бездомным, отвозили сладости в детдома.
Правда, постоянно возникали проблемы с помещением — приходилось его часто менять. "В результате оказались за городом. Поток людей значительно уменьшился. Но все равно находились желающие проехать полчаса в электричке, а потом пройти пешком три километра ради одного обеда".
Васьков зарабатывал тортами и выпечкой на заказ. В 2002-м перебрался с семьей сначала в Подмосковье, а чуть позже — в Псковскую область. "За эти годы во Владивостоке мы раздали более восьмисот тысяч горячих обедов. Многие не понимали, как я могу все это бросить и уехать. Но мне хотелось двигаться дальше".
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"Сергей Васьков на кухне
Сергей Васьков на кухне
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"
Сергей Васьков на кухне

Дело жизни

Сергей продолжал участвовать в разных благотворительных проектах, однако больше внимания уделял бизнесу: организовывал экскурсии, продавал на ярмарках и в храмах бездрожжевой хлеб. Все-таки в семье Васьковых пятеро детей — и только двое уже взрослые.
Тем не менее в 2017-м Сергей решил полностью посвятить себя благотворительности: "Понял, что это дело моей жизни. Когда занимаюсь чем-то другим, как будто неудачи постоянно преследуют".
Стал подыскивать помещение — откликнулся местный центр ведической культуры. Там же нашлись и помощники-единомышленники. Сергей потратил немало собственных сбережений — с чего-то же нужно было начать. "Кормили бездомных на вокзале, открыли пункт в центре города для многодетных матерей, одиноких пенсионеров. Выезжали трижды в неделю. За раз удавалось накормить около сотни человек. Признаюсь, возникали мысли бросить все это. Много было финансовых трудностей. Но люди так благодарят за этот обед, такими глазами смотрят…"
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"Сергей Васьков раздает еду бездомным
Сергей Васьков раздает еду бездомным
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"
Сергей Васьков раздает еду бездомным
В 2019-м волонтеров попросили освободить офис. За неполных два года раздали более 16 тысяч горячих обедов — первое, второе, хлеб, напиток. Вся еда вегетарианская. "Мы арендовали другое помещение, затеяли ремонт. Думали, в марте откроемся. Однако из-за эпидемии не успели", — говорит Васьков.
Но без дела они не сидят. Год назад добровольцы запустили программу "Дорога добра": развозят продуктовые наборы малообеспеченным жителям Пскова и области. С транспортом помогают предприниматели.
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"Сотрудники организации "Дорога добра"
Сотрудники организации Дорога добра
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"
Сотрудники организации "Дорога добра"

"Скорая продуктовая помощь"

Если обычно доставляли по пять-семь наборов в неделю, то сейчас — вдвое больше. "В основном это продукты первой необходимости — масло, крупы, мука, сахар, консервы, конфеты, печенье. У нас "скорая продуктовая помощь". К примеру, если нам позвонят утром, уже вечером получат пакет с едой. Еще договорились с сетевыми магазинами — расставили корзины, куда любой может положить что-то из купленного. Радует, что люди откликаются".
Благотворительная организация сотрудничает с центром семьи и центром социального обслуживания Пскова — в том числе через них общественники находят нуждающихся. "Страшно подумать, в каких условиях оказались люди. Недавно выехали к матери-одиночке: квартира съемная, работы лишилась, есть нечего… Это, к сожалению, не уникальный случай".
© Фото : предоставлено Сергеем ВаськовымВолонтеры покупают продукты
Волонтеры покупают продукты
© Фото : предоставлено Сергеем Васьковым
Волонтеры покупают продукты
"Когда развозим продукты и видим, как живут люди, сердце сжимается. Слушаешь их истории — становится не по себе. Все это сказывается, конечно, и на эмоциональном состоянии, и на физическом", — признается Сергей. Он делится одним из самых тяжелых воспоминаний еще со времен Владивостока: "Женщина пришла на пункт раздачи. Инсульт — умерла прямо в очереди за супом…"

Передвижная кухня

Благотворительность дохода не приносит. А двое детей Васьковых еще учатся в школе. Но Сергей заверяет: на жизнь семье хватает. "Жена у меня мастер-керамист. Продаем то, что она делает, на ярмарках. Ну а я в свободное время по-прежнему пеку".
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"Сергей Васьков и бездомный
Сергей Васьков и бездомный
© Фото : Благотворительная организация "Дорога добра I Пища для жизни Псков"
Сергей Васьков и бездомный
В среднем в организацию ежемесячно поступает около 70 тысяч рублей. "Говорить, сколько нам нужно вообще, не совсем корректно. Конечно, чем больше получим, тем больше нуждающихся сможем поддержать". Из-за эпидемии тех, кто оказался на пороге бедности, заметно прибавилось. Даже когда удастся победить вирус, им будет нужна помощь, подчеркивает Сергей.
И напоследок рассказывает, о чем мечтает: о собственном автобусе — развозить продуктовые наборы. А еще — о передвижной кухне, чтобы выезжать в отдаленные районы и кормить людей горячими обедами.
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БлаготворительностьПенсионерыПсковская областьПсковТаксиПродуктыбездомныеОбщество
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