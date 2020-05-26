Товарищ, бди! Как распознать лжекоммунальщика

В связи с распространением коронавирусной инфекции собственников жилых помещений в Москве освободили от взносов на капитальный ремонт домов на три месяца – с 1 апреля по 30 июня. Аналогичный режим действует в Московской области.
Если в почтовом ящике вы обнаружите платежный документ за май, где четко пропечатан взнос, не спешите оплачивать квитанцию. Внимательно проверьте ее на подлинность, сверьте реквизиты и личные данные с информацией из платежек за прошлые месяцы, а также сравните бумагу из почтового ящика с электронной версией Единого платежного документа (ЕПД) в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Если цифры и данные на присланном документе отличаются от онлайн-выписки, платежный документ наверняка фальшивый. Если они совпадают, но вы не уверены в подлинности платежки, можно обратиться по дистанционным каналам связи в МФЦ своего района и уточнить информацию. Чтобы обезопасить себя от подкидных квитанций в будущем, оформите получение ЕПД в электронном виде и оплачивайте услуги через личный кабинет или приложение своего банка.
В связи с распространением коронавирусной инфекции собственников жилых помещений в Москве освободили от взносов на капитальный ремонт домов на три месяца – с 1 апреля по 30 июня. Аналогичный режим действует в Московской области.
Если в почтовом ящике вы обнаружите платежный документ за май, где четко пропечатан взнос, не спешите оплачивать квитанцию. Внимательно проверьте ее на подлинность, сверьте реквизиты и личные данные с информацией из платежек за прошлые месяцы, а также сравните бумагу из почтового ящика с электронной версией Единого платежного документа (ЕПД) в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Если цифры и данные на присланном документе отличаются от онлайн-выписки, платежный документ наверняка фальшивый. Если они совпадают, но вы не уверены в подлинности платежки, можно обратиться по дистанционным каналам связи в МФЦ своего района и уточнить информацию. Чтобы обезопасить себя от подкидных квитанций в будущем, оформите получение ЕПД в электронном виде и оплачивайте услуги через личный кабинет или приложение своего банка.
То же самое касается поквартирных обходов подставными представителями вашей управляющей компании или Фонда капитального ремонта Москвы. Помните, что уплата взносов на капремонт – прямая обязанность собственника, объем взноса четко прописан в платежном документе, и ни сотрудники управляющих организаций, ни представители других профильных предприятий города не имеют права в личном порядке требовать с вас дополнительных вложений.
Если вы столкнулись с попыткой вымогательства денежных средств на "экстренный взнос" или "дополнительные работы", незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните, что программа капитального ремонта в Москве приостановлена до снятия режима повышенной готовности, а собственники освобождены от взносов до 30 июня.
То же самое касается поквартирных обходов подставными представителями вашей управляющей компании или Фонда капитального ремонта Москвы. Помните, что уплата взносов на капремонт – прямая обязанность собственника, объем взноса четко прописан в платежном документе, и ни сотрудники управляющих организаций, ни представители других профильных предприятий города не имеют права в личном порядке требовать с вас дополнительных вложений.
Если вы столкнулись с попыткой вымогательства денежных средств на "экстренный взнос" или "дополнительные работы", незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните, что программа капитального ремонта в Москве приостановлена до снятия режима повышенной готовности, а собственники освобождены от взносов до 30 июня.
Будьте внимательны, если у вас на пороге возник "газовик". Обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования в Москве занимаются специалисты АО "Мосгаз". В условиях режима повышенной готовности компания приостановила поквартирные обходы для регламентной проверки газового оборудования и личный прием граждан в целях обеспечения их безопасности. Обходы возобновят в зависимости от эпидемиологической ситуации в Москве, соответствующее расписание "Мосгаз" опубликует на своем официальном сайте.
Будьте внимательны, если у вас на пороге возник "газовик". Обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования в Москве занимаются специалисты АО "Мосгаз". В условиях режима повышенной готовности компания приостановила поквартирные обходы для регламентной проверки газового оборудования и личный прием граждан в целях обеспечения их безопасности. Обходы возобновят в зависимости от эпидемиологической ситуации в Москве, соответствующее расписание "Мосгаз" опубликует на своем официальном сайте.
Опознать настоящего специалиста газового хозяйства просто: сотрудники "Мосгаза" в обязательном порядке носят темно-синюю униформу с оранжевой полосой и названием компании, предоставляют личные удостоверения, имеют при себе все необходимые документы и не будут против, если вы лично позвоните в компанию, чтобы уточнить ФИО и должность сотрудника. Если ваш "гость" отказывается показывать удостоверение, в "корочке" написано название другой компании или сотрудник одет в штатское, не впускайте незнакомца в квартиру и сообщите об инциденте по телефонам 104 и 112.
Опознать настоящего специалиста газового хозяйства просто: сотрудники "Мосгаза" в обязательном порядке носят темно-синюю униформу с оранжевой полосой и названием компании, предоставляют личные удостоверения, имеют при себе все необходимые документы и не будут против, если вы лично позвоните в компанию, чтобы уточнить ФИО и должность сотрудника. Если ваш "гость" отказывается показывать удостоверение, в "корочке" написано название другой компании или сотрудник одет в штатское, не впускайте незнакомца в квартиру и сообщите об инциденте по телефонам 104 и 112.
Внимательно читайте корреспонденцию, поступающую в почтовый ящик. Не все письма с красными штампами "СРОЧНО" и "ЗАКАЗНОЕ" на самом деле являются официальными сообщениями от городских инстанций и федеральных органов.
То же самое относится к объявлениям, наклеенным на подъездные двери или стены дома. Помните, что у вашей управляющей компании есть доступ к информационным щитам в подъезде, которые обычно запираются на замок. Все объявления от управляющей организации размещаются на щите, официальном сайте и в социальных сетях компании. Не бойтесь перепроверять информацию и в случае необходимости уточнять ее по телефону непосредственно у специалистов вашей управляющей.
Внимательно читайте корреспонденцию, поступающую в почтовый ящик. Не все письма с красными штампами "СРОЧНО" и "ЗАКАЗНОЕ" на самом деле являются официальными сообщениями от городских инстанций и федеральных органов.
То же самое относится к объявлениям, наклеенным на подъездные двери или стены дома. Помните, что у вашей управляющей компании есть доступ к информационным щитам в подъезде, которые обычно запираются на замок. Все объявления от управляющей организации размещаются на щите, официальном сайте и в социальных сетях компании. Не бойтесь перепроверять информацию и в случае необходимости уточнять ее по телефону непосредственно у специалистов вашей управляющей.
В собственном подъезде вы можете столкнуться с людьми в защитных костюмах, масках, перчатках и с пульверизаторами. Пока они не стучат к вам в двери, все в порядке – эти специалисты занимаются дезинфекцией. В Москве дезинфицирующим раствором обрабатывают все без исключения подъезды города. Санитарной обработке подвергаются все контактные поверхности: ручки, перила, подоконники, двери, домофоны, пандусы, тамбуры и лестничные пролеты.
В собственном подъезде вы можете столкнуться с людьми в защитных костюмах, масках, перчатках и с пульверизаторами. Пока они не стучат к вам в двери, все в порядке – эти специалисты занимаются дезинфекцией. В Москве дезинфицирующим раствором обрабатывают все без исключения подъезды города. Санитарной обработке подвергаются все контактные поверхности: ручки, перила, подоконники, двери, домофоны, пандусы, тамбуры и лестничные пролеты.
Если же сотрудники коммунальных служб, обрабатывающие подъезд, предлагают провести дезинфекцию у вас в квартире за символическую плату, не соглашайтесь, каким бы заманчивым ни казалось предложение. Дезинфекция в доме проводится исключительно в подъездах и местах общего пользования, и у коммунальщиков нет полномочий предлагать и проводить обработку в жилых помещениях.
Если вы столкнулись с подобным предложением или заметили, что дезинфекция проводится некачественно, сообщите об этом в свою управляющую компанию или на портал "Наш город". Комплекс городского хозяйства Москвы также отслеживает и обрабатывает заявки жителей на эту тему в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на проблемы и устранять их последствия.
Если же сотрудники коммунальных служб, обрабатывающие подъезд, предлагают провести дезинфекцию у вас в квартире за символическую плату, не соглашайтесь, каким бы заманчивым ни казалось предложение. Дезинфекция в доме проводится исключительно в подъездах и местах общего пользования, и у коммунальщиков нет полномочий предлагать и проводить обработку в жилых помещениях.
Если вы столкнулись с подобным предложением или заметили, что дезинфекция проводится некачественно, сообщите об этом в свою управляющую компанию или на портал "Наш город". Комплекс городского хозяйства Москвы также отслеживает и обрабатывает заявки жителей на эту тему в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на проблемы и устранять их последствия.