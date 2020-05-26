Товарищ, бди! Как распознать лжекоммунальщика

В связи с распространением коронавирусной инфекции собственников жилых помещений в Москве освободили от взносов на капитальный ремонт домов на три месяца – с 1 апреля по 30 июня. Аналогичный режим действует в Московской области.

Если в почтовом ящике вы обнаружите платежный документ за май, где четко пропечатан взнос, не спешите оплачивать квитанцию. Внимательно проверьте ее на подлинность, сверьте реквизиты и личные данные с информацией из платежек за прошлые месяцы, а также сравните бумагу из почтового ящика с электронной версией Единого платежного документа (ЕПД) в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Если цифры и данные на присланном документе отличаются от онлайн-выписки, платежный документ наверняка фальшивый. Если они совпадают, но вы не уверены в подлинности платежки, можно обратиться по дистанционным каналам связи в МФЦ своего района и уточнить информацию. Чтобы обезопасить себя от подкидных квитанций в будущем, оформите получение ЕПД в электронном виде и оплачивайте услуги через личный кабинет или приложение своего банка.