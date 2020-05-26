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2020-05-26T09:00
https://ria.ru/20200526/1571966274.html
Товарищ, бди! Как распознать лжекоммунальщика
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965752_0:240:3214:2048_1036x0_80_0_0_0f192a3ffa209b948dcaca7c597dca90.jpg
РИА Новости

Товарищ, бди! Как распознать лжекоммунальщика

09:00 26.05.2020
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В режиме самоизоляции и условиях всеобщей неопределенности многие горожане опасаются столкнуться с мошенниками, которые очень активизировались в последние месяцы. В частности, воспользовались общим состоянием смятения и неопределенности лжепредставители "городских служб". Чтобы уберечь москвичей от потенциальной угрозы со стороны вымогателей денег на "дополнительный взнос на капремонт" или "моментальную поверку счетчиков", РИА Новости собрало основные признаки коммунальных мошенников.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

В связи с распространением коронавирусной инфекции собственников жилых помещений в Москве освободили от взносов на капитальный ремонт домов на три месяца – с 1 апреля по 30 июня. Аналогичный режим действует в Московской области.

Если в почтовом ящике вы обнаружите платежный документ за май, где четко пропечатан взнос, не спешите оплачивать квитанцию. Внимательно проверьте ее на подлинность, сверьте реквизиты и личные данные с информацией из платежек за прошлые месяцы, а также сравните бумагу из почтового ящика с электронной версией Единого платежного документа (ЕПД) в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Если цифры и данные на присланном документе отличаются от онлайн-выписки, платежный документ наверняка фальшивый. Если они совпадают, но вы не уверены в подлинности платежки, можно обратиться по дистанционным каналам связи в МФЦ своего района и уточнить информацию. Чтобы обезопасить себя от подкидных квитанций в будущем, оформите получение ЕПД в электронном виде и оплачивайте услуги через личный кабинет или приложение своего банка.

абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
1 из 7

В связи с распространением коронавирусной инфекции собственников жилых помещений в Москве освободили от взносов на капитальный ремонт домов на три месяца – с 1 апреля по 30 июня. Аналогичный режим действует в Московской области.

Если в почтовом ящике вы обнаружите платежный документ за май, где четко пропечатан взнос, не спешите оплачивать квитанцию. Внимательно проверьте ее на подлинность, сверьте реквизиты и личные данные с информацией из платежек за прошлые месяцы, а также сравните бумагу из почтового ящика с электронной версией Единого платежного документа (ЕПД) в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Если цифры и данные на присланном документе отличаются от онлайн-выписки, платежный документ наверняка фальшивый. Если они совпадают, но вы не уверены в подлинности платежки, можно обратиться по дистанционным каналам связи в МФЦ своего района и уточнить информацию. Чтобы обезопасить себя от подкидных квитанций в будущем, оформите получение ЕПД в электронном виде и оплачивайте услуги через личный кабинет или приложение своего банка.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

То же самое касается поквартирных обходов подставными представителями вашей управляющей компании или Фонда капитального ремонта Москвы. Помните, что уплата взносов на капремонт – прямая обязанность собственника, объем взноса четко прописан в платежном документе, и ни сотрудники управляющих организаций, ни представители других профильных предприятий города не имеют права в личном порядке требовать с вас дополнительных вложений.

Если вы столкнулись с попыткой вымогательства денежных средств на "экстренный взнос" или "дополнительные работы", незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните, что программа капитального ремонта в Москве приостановлена до снятия режима повышенной готовности, а собственники освобождены от взносов до 30 июня.

Рабочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
2 из 7

То же самое касается поквартирных обходов подставными представителями вашей управляющей компании или Фонда капитального ремонта Москвы. Помните, что уплата взносов на капремонт – прямая обязанность собственника, объем взноса четко прописан в платежном документе, и ни сотрудники управляющих организаций, ни представители других профильных предприятий города не имеют права в личном порядке требовать с вас дополнительных вложений.

Если вы столкнулись с попыткой вымогательства денежных средств на "экстренный взнос" или "дополнительные работы", незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните, что программа капитального ремонта в Москве приостановлена до снятия режима повышенной готовности, а собственники освобождены от взносов до 30 июня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Будьте внимательны, если у вас на пороге возник "газовик". Обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования в Москве занимаются специалисты АО "Мосгаз". В условиях режима повышенной готовности компания приостановила поквартирные обходы для регламентной проверки газового оборудования и личный прием граждан в целях обеспечения их безопасности. Обходы возобновят в зависимости от эпидемиологической ситуации в Москве, соответствующее расписание "Мосгаз" опубликует на своем официальном сайте.

Сотрудник газовой службы звонит в дверь
3 из 7

Будьте внимательны, если у вас на пороге возник "газовик". Обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования в Москве занимаются специалисты АО "Мосгаз". В условиях режима повышенной готовности компания приостановила поквартирные обходы для регламентной проверки газового оборудования и личный прием граждан в целях обеспечения их безопасности. Обходы возобновят в зависимости от эпидемиологической ситуации в Москве, соответствующее расписание "Мосгаз" опубликует на своем официальном сайте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Опознать настоящего специалиста газового хозяйства просто: сотрудники "Мосгаза" в обязательном порядке носят темно-синюю униформу с оранжевой полосой и названием компании, предоставляют личные удостоверения, имеют при себе все необходимые документы и не будут против, если вы лично позвоните в компанию, чтобы уточнить ФИО и должность сотрудника. Если ваш "гость" отказывается показывать удостоверение, в "корочке" написано название другой компании или сотрудник одет в штатское, не впускайте незнакомца в квартиру и сообщите об инциденте по телефонам 104 и 112.

Сотрудник газовой службы проверяет газовую плиту на наличие неисправностей
4 из 7

Опознать настоящего специалиста газового хозяйства просто: сотрудники "Мосгаза" в обязательном порядке носят темно-синюю униформу с оранжевой полосой и названием компании, предоставляют личные удостоверения, имеют при себе все необходимые документы и не будут против, если вы лично позвоните в компанию, чтобы уточнить ФИО и должность сотрудника. Если ваш "гость" отказывается показывать удостоверение, в "корочке" написано название другой компании или сотрудник одет в штатское, не впускайте незнакомца в квартиру и сообщите об инциденте по телефонам 104 и 112.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Внимательно читайте корреспонденцию, поступающую в почтовый ящик. Не все письма с красными штампами "СРОЧНО" и "ЗАКАЗНОЕ" на самом деле являются официальными сообщениями от городских инстанций и федеральных органов.

То же самое относится к объявлениям, наклеенным на подъездные двери или стены дома. Помните, что у вашей управляющей компании есть доступ к информационным щитам в подъезде, которые обычно запираются на замок. Все объявления от управляющей организации размещаются на щите, официальном сайте и в социальных сетях компании. Не бойтесь перепроверять информацию и в случае необходимости уточнять ее по телефону непосредственно у специалистов вашей управляющей.

Квитанции об оплате услуг ЖКХ
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Внимательно читайте корреспонденцию, поступающую в почтовый ящик. Не все письма с красными штампами "СРОЧНО" и "ЗАКАЗНОЕ" на самом деле являются официальными сообщениями от городских инстанций и федеральных органов.

То же самое относится к объявлениям, наклеенным на подъездные двери или стены дома. Помните, что у вашей управляющей компании есть доступ к информационным щитам в подъезде, которые обычно запираются на замок. Все объявления от управляющей организации размещаются на щите, официальном сайте и в социальных сетях компании. Не бойтесь перепроверять информацию и в случае необходимости уточнять ее по телефону непосредственно у специалистов вашей управляющей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В собственном подъезде вы можете столкнуться с людьми в защитных костюмах, масках, перчатках и с пульверизаторами. Пока они не стучат к вам в двери, все в порядке – эти специалисты занимаются дезинфекцией. В Москве дезинфицирующим раствором обрабатывают все без исключения подъезды города. Санитарной обработке подвергаются все контактные поверхности: ручки, перила, подоконники, двери, домофоны, пандусы, тамбуры и лестничные пролеты.

Дезинфекционная обработка в подъезде жилого дома Москвы в рамках профилактики коронавируса
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В собственном подъезде вы можете столкнуться с людьми в защитных костюмах, масках, перчатках и с пульверизаторами. Пока они не стучат к вам в двери, все в порядке – эти специалисты занимаются дезинфекцией. В Москве дезинфицирующим раствором обрабатывают все без исключения подъезды города. Санитарной обработке подвергаются все контактные поверхности: ручки, перила, подоконники, двери, домофоны, пандусы, тамбуры и лестничные пролеты.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Если же сотрудники коммунальных служб, обрабатывающие подъезд, предлагают провести дезинфекцию у вас в квартире за символическую плату, не соглашайтесь, каким бы заманчивым ни казалось предложение. Дезинфекция в доме проводится исключительно в подъездах и местах общего пользования, и у коммунальщиков нет полномочий предлагать и проводить обработку в жилых помещениях.

Если вы столкнулись с подобным предложением или заметили, что дезинфекция проводится некачественно, сообщите об этом в свою управляющую компанию или на портал "Наш город". Комплекс городского хозяйства Москвы также отслеживает и обрабатывает заявки жителей на эту тему в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на проблемы и устранять их последствия.

Дезинфекционная обработка в подъезде жилого дома Москвы в рамках профилактики коронавируса
7 из 7

Если же сотрудники коммунальных служб, обрабатывающие подъезд, предлагают провести дезинфекцию у вас в квартире за символическую плату, не соглашайтесь, каким бы заманчивым ни казалось предложение. Дезинфекция в доме проводится исключительно в подъездах и местах общего пользования, и у коммунальщиков нет полномочий предлагать и проводить обработку в жилых помещениях.

Если вы столкнулись с подобным предложением или заметили, что дезинфекция проводится некачественно, сообщите об этом в свою управляющую компанию или на портал "Наш город". Комплекс городского хозяйства Москвы также отслеживает и обрабатывает заявки жителей на эту тему в социальных сетях, чтобы оперативно реагировать на проблемы и устранять их последствия.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
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