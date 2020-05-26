Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-26T08:00
https://ria.ru/20200526/1571963933.html
Тачки, космос, ДНК. Почему компьютерные игры завоевывают кино
https://cdn22.img.ria.ru/images/23303/55/233035568_0:47:1800:1061_1036x0_80_0_0_f3aa932ac489a65f050642d23589cc76.jpg
РИА Новости

Тачки, космос, ДНК. Почему компьютерные игры завоевывают кино

08:00 26.05.2020
385
© Фото : Disney Enterprises, Inc and Jerry Bruckheimer, IncДжемма Артертон в фильме "Принц Персии"
Джемма Артертон в фильме Принц Персии
© Фото : Disney Enterprises, Inc and Jerry Bruckheimer, Inc
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Десять лет назад вышел фильм "Принц Персии: Пески времени" — экранизация компьютерной игры про воина Дастана (Джейк Джилленхол), принцессу Тамину (Джемма Артертон) и магию Востока. Картин по играм много, и геймеры обычно их не хвалят. Но бывают и исключения. О фильмах, снятых по культовым играм и достойных просмотра, — в материале РИА Новости.

Усатый водопроводчик Марио

Самой первой экранизацией компьютерной игры считаются "Супербратья Марио" (1993 год) о знаменитом итало-американском водопроводчике, который живет в Бруклине (а придумали этого героя японцы).
Марио и его брат Луиджи попадают в параллельный мир и должны спасти местную принцессу от коварного злодея.
© Buena Vista Pictures Distribution, 1993Фильм "Супербратья Марио"
Фильм Супербратья Марио(1993)
© Buena Vista Pictures Distribution, 1993
Фильм "Супербратья Марио"
Эта картина по мотивам игры-платформера (жанр, в котором персонаж в основном прыгает и взбирается по лестницам, собирая нужные предметы), несмотря на недостатки (например, прорехи в сюжете), стала культовой. И даже сейчас, спустя прочти 30 лет, в фильме можно найти интересные особенности.

Фаталити-бруталити

Много кто в 1990-х не играл в "Mortal Kombat" — в жанре файтинг (когда несколько персонажей сражаются в рукопашном бою в пределах ограниченного пространства). Несмотря на определенную жестокость, игра быстро стала популярной и повлияла на эту стилистику.
© New Line Cinema, 1995Фильм "Смертельная битва"
Фильм Смертельная битва(1995)
© New Line Cinema, 1995
Фильм "Смертельная битва"
Сюжет вертится вокруг турнира "Смертельная битва", который проводит злой колдун Шан Цзун. Фильм с таким же названием в 1995 году снял Пол Андерсон — так он попробовал себя перед тем, как взяться за франшизу "Обитель зла".
Кино сделали максимально приближенным к оригиналу: потусторонний маг захватил и контролирует древний воинский турнир с целью погрузить мир в хаос. Чтобы спасти людей, трое воинов должны сразиться с темными силами.
Критики и фанаты хвалили картину за атмосферу, актерский состав, саундтрек и супердраки. Многие считают эту работу чуть ли не эталоном экранизаций игр.
© New Line Cinema (1995) Кадр из фильма "Смертельная битва"
Кадр из фильма Смертельная битва (Mortal Combat)
© New Line Cinema (1995)
Кадр из фильма "Смертельная битва"

"Doom" или не "Doom"

Знаменитая стрелялка "Doom" — не просто культовая. Ее можно назвать прародителем жанра шутера от первого лица (игрок воспринимает происходящее как главный герой). При этом не забыли и про сюжет, изрядно его закрутив и сделав настоящим ужастиком.
© Universal Pictures, 2005Кадр из фильма "Doom"
Фильм Doom(2005)
© Universal Pictures, 2005
Кадр из фильма "Doom"
В одноименном фильме 2005 года морпехи летят на Марс — оттуда из исследовательского центра поступил сигнал бедствия — и сражаются там с генетически модифицированными чудищами.
Для фанатов игр — бонус: эффектная финальная сцена с Карлом Урбаном, снятая от первого лица. Даже сегодня она смотрится очень смело.

Мрачный Макс

© 20th Century Fox (2008)Кадр из фильма "Макс Пэйн"
Кадр из фильма Макс Пэйн
© 20th Century Fox (2008)
Кадр из фильма "Макс Пэйн"
Нуар с финским колоритом — это триллер "Макс Пэйн" (2008 год) по одноименному шутеру от третьего лица (жанр, когда управляемый игроком персонаж виден на экране, а сюжет в основном сводится к стрельбе).
Игра очень популярна у критиков и геймеров по всему миру. Получила множество наград, среди которых даже BAFTA в соответствующей категории.
Фильм "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой Кунис вполне достоин игры: выдержан в депрессивном стиле, пропитан пессимизмом и разочарованием.
© 20th Century Fox, 2008Кадр из фильма "Макс Пэйн"
Фильм Макс Пэйн(2008)
© 20th Century Fox, 2008
Кадр из фильма "Макс Пэйн"
Кто-то убил семью главного героя Пэйна, агента управления по борьбе с наркотиками. Параллельно его подставляют и обвиняют в гибели коллеги и лучшего друга. Макс скрывается от полиции и находит истинных убийц.
Так что если хочется сплина и мрачной атмосферы, можно смело выбирать этот фильм для просмотра.

Гонки как вид искусства

© DreamWorks II Distribution Co., 2014Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости"
Кадр из фильма Need for Speed: Жажда скорости
© DreamWorks II Distribution Co., 2014
Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости"
Еще она суперпопулярная серия (на этот раз гоночных) компьютерных игр — "Need for Speed". Считается самой успешной в своем жанре: уже продано более 150 миллионов копий.
Как понятно из названия, в центре внимания — гонки на автомобилях по разным трассам и иногда полицейские преследования.
Фильм "Need for Speed: Жажда скорости" (2014 год) получился не хуже "Форсажа". Тоби Маршалл (Аарон Пол) — автомеханик, занимающийся тюнингом. Его хобби — уличные гонки. Бывшие друзья Тоби предают его, героя сажают в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Выйдя на свободу, Тоби мстит обидчикам. Конечно же, с помощью гонок.
Зрелищно, громко и красиво.
© DreamWorks II Distribution Co., 2014Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости"
Фильм Need for Speed: Жажда скорости(2014)
© DreamWorks II Distribution Co., 2014
Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости"

Это вам не "Властелин колец"

Фэнтезийный фильм-"долгострой" (его делали почти десять лет) "Варкрафт" снят по одной из самых успешных франшиз игровой индустрии.
На самом деле "Варкрафт" — настоящая вселенная в стиле фэнтези с примесью стимпанка: начиналась с компьютерных игр, но потом дополнилась настолками, коллекционным карточным вариантом, книгами, комиксами.
© Universal Pictures, 2016

Сцена из фильма "Варкрафт"

Фильм Варкрафт(2016)
1 из 2

Сцена из фильма "Варкрафт"

© Universal Pictures, 2016
© Universal Pictures, 2016

Сцена из фильма "Варкрафт"

Фильм Варкрафт(2016)
2 из 2

Сцена из фильма "Варкрафт"

© Universal Pictures, 2016
1 из 2

Сцена из фильма "Варкрафт"

© Universal Pictures, 2016
2 из 2

Сцена из фильма "Варкрафт"

© Universal Pictures, 2016
Фильм 2016 года по большей части основан на серии "Warcraft: Orcs & Humans" в жанре стратегии в реальном времени и рассказывает про выдуманный мир Азерот, столкновения между живущими там людьми (их сыграли Трэвис Фиммел, Бен Фостер) и орками (Тоби Кеббелл). В картине изобилие компьютерной графики — это помогло создать аутентичную атмосферу игр. В итоге фильм даже превзошел кассовые сборы "Принца Персии".

Зоопарк Дуэйна Джонсона

"Рэмпейдж" — одна из классических олдскульных историй, созданная аж в 1986 году для игрового автомата (это уже потом ее перенесли на множество других платформ).
А вот одноименный приключенческий фильм вышел только в 2018-м. Да и сюжет чуть изменили.
© Warner Bros. Pictures, 2018

Сцена из фильма "Рэмпейдж"

Фильм Рэмпейдж(2018)
1 из 2

Сцена из фильма "Рэмпейдж"

© Warner Bros. Pictures, 2018
© Warner Bros. Pictures, 2018

Кадр из фильма "Рэмпейдж"

Фильм Рэмпейдж(2018)
2 из 2

Кадр из фильма "Рэмпейдж"

© Warner Bros. Pictures, 2018
1 из 2

Сцена из фильма "Рэмпейдж"

© Warner Bros. Pictures, 2018
2 из 2

Кадр из фильма "Рэмпейдж"

© Warner Bros. Pictures, 2018
На орбитальной станции проводили эксперименты со скрещиванием ДНК разных живых существ. Естественно, случилась катастрофа, спасательная капсула с мутагеном взорвалась, а ее обломки упали на Землю, попав на нескольких животных. Тут в дело вступил Дуэйн Джонсон в роли приматолога Дэвиса Окойи. А помогла ему генетический инженер Кейт Колдуэлл (Наоми Харрис). Динамично, мощно и захватывающе.

Попробуй догнать ежа

Недавнее прибавление к экранизациям игр — фильм "Соник в кино" про синего ежа с веселым характером, который резво бегает со скоростью молнии и собирает волшебные колечки, чтобы спасти мир.
Японская игра "Sonic the Hedgehog" известна с начала 1990-х и с тех пор превратилась в бренд, включающий серию игр, аниме, журналы. В большинстве частей франшизы Соник вместе с друзьями спасает планету от захвата врагами.
© Paramount Pictures, 2020

Сцена из фильма "Соник в кино"

Фильм Соник в кино(2020)
1 из 2

Сцена из фильма "Соник в кино"

© Paramount Pictures, 2020
© Paramount Pictures, 2020

Кадр из фильма "Соник в кино"

Фильм Соник в кино(2020)
2 из 2

Кадр из фильма "Соник в кино"

© Paramount Pictures, 2020
1 из 2

Сцена из фильма "Соник в кино"

© Paramount Pictures, 2020
2 из 2

Кадр из фильма "Соник в кино"

© Paramount Pictures, 2020
Фильм 2020 года сняли, совместив актеров с анимацией. Джим Керри стал злодеем, а Джеймс Марсден — другом Соника.
Соник скрывается ото всех на Земле, тайно дружит с провинциальным шерифом, но потом случайно выдает себя. За ежиком начинает охотиться эксцентричный робототехник, а полицейский помогает герою скрываться.
Несмотря на сложности, которые возникают, если объединять анимацию и кино, фильм вышел атмосферным, смешным, дерзким. И с отличным саундтреком.
Кадр из фильма Настоящие боссы
21 мая, 08:00Культура
Кино недели: что смотреть онлайн
600000
Культуралучшие фильмыфильмыBAFTAчто посмотретьДуэйн ДжонсонДжейк ДжилленхолМила КунисМарк УолбергПол Томас Андерсон
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Президент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
Общительный Трамп хочет личной встречи: опасно ли это
Американские доллары
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Ретроградный горячий Юпитер
Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом
Активисты во время митинга против нахождения ядерного оружия в Германии
Штаты хотят сыграть в доброго полицейского с Германией
Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
Падающего толкни. Кто объединился против Зеленского
Игорь Шефер
Почему отпустили тульского таксиста, обвиняемого в убийстве боксера
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Великобритания
Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
Печерский районный суд города Киева
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Телефоны Huawei
Это будет дешево: кризис — лучшее время обновить смартфон
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"
Квартира в новостройке
28 тысяч россиян подали заявки на "дальневосточную ипотеку"
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Генномодифицированные рыбки Danio rerio
Биологи открыли новый половой гормон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24В Башкирии СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 21584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве девочки
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
09:00В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
09:00Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра
08:56На борту разбившегося на Чукотке Ми-8 были три члена экипажа и техник
08:54При пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге пострадали двое
Лента новостейМолния