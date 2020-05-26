Тачки, космос, ДНК. Почему компьютерные игры завоевывают кино

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Десять лет назад вышел фильм "Принц Персии: Пески времени" — экранизация компьютерной игры про воина Дастана (Джейк Джилленхол), принцессу Тамину (Джемма Артертон) и магию Востока. Картин по играм много, и геймеры обычно их не хвалят. Но бывают и исключения. О фильмах, снятых по культовым играм и достойных просмотра, — в материале РИА Новости.

Усатый водопроводчик Марио

Самой первой экранизацией компьютерной игры считаются "Супербратья Марио" (1993 год) о знаменитом итало-американском водопроводчике, который живет в Бруклине (а придумали этого героя японцы).

Марио и его брат Луиджи попадают в параллельный мир и должны спасти местную принцессу от коварного злодея.

© Buena Vista Pictures Distribution, 1993 Фильм "Супербратья Марио" © Buena Vista Pictures Distribution, 1993 Фильм "Супербратья Марио"

Эта картина по мотивам игры-платформера (жанр, в котором персонаж в основном прыгает и взбирается по лестницам, собирая нужные предметы), несмотря на недостатки (например, прорехи в сюжете), стала культовой. И даже сейчас, спустя прочти 30 лет, в фильме можно найти интересные особенности.

Фаталити-бруталити

Много кто в 1990-х не играл в "Mortal Kombat" — в жанре файтинг (когда несколько персонажей сражаются в рукопашном бою в пределах ограниченного пространства). Несмотря на определенную жестокость, игра быстро стала популярной и повлияла на эту стилистику.

© New Line Cinema, 1995 Фильм "Смертельная битва" © New Line Cinema, 1995 Фильм "Смертельная битва"

Сюжет вертится вокруг турнира "Смертельная битва", который проводит злой колдун Шан Цзун. Фильм с таким же названием в 1995 году снял Пол Андерсон — так он попробовал себя перед тем, как взяться за франшизу "Обитель зла".

Кино сделали максимально приближенным к оригиналу: потусторонний маг захватил и контролирует древний воинский турнир с целью погрузить мир в хаос. Чтобы спасти людей, трое воинов должны сразиться с темными силами.

Критики и фанаты хвалили картину за атмосферу, актерский состав, саундтрек и супердраки. Многие считают эту работу чуть ли не эталоном экранизаций игр.

© New Line Cinema (1995) Кадр из фильма "Смертельная битва" © New Line Cinema (1995) Кадр из фильма "Смертельная битва"

"Doom" или не "Doom"

Знаменитая стрелялка "Doom" — не просто культовая. Ее можно назвать прародителем жанра шутера от первого лица (игрок воспринимает происходящее как главный герой). При этом не забыли и про сюжет, изрядно его закрутив и сделав настоящим ужастиком.

© Universal Pictures, 2005 Кадр из фильма "Doom" © Universal Pictures, 2005 Кадр из фильма "Doom"

В одноименном фильме 2005 года морпехи летят на Марс — оттуда из исследовательского центра поступил сигнал бедствия — и сражаются там с генетически модифицированными чудищами.

Для фанатов игр — бонус: эффектная финальная сцена с Карлом Урбаном, снятая от первого лица. Даже сегодня она смотрится очень смело.

Мрачный Макс

© 20th Century Fox (2008) Кадр из фильма "Макс Пэйн" © 20th Century Fox (2008) Кадр из фильма "Макс Пэйн"

Нуар с финским колоритом — это триллер "Макс Пэйн" (2008 год) по одноименному шутеру от третьего лица (жанр, когда управляемый игроком персонаж виден на экране, а сюжет в основном сводится к стрельбе).

Игра очень популярна у критиков и геймеров по всему миру. Получила множество наград, среди которых даже BAFTA в соответствующей категории.

Фильм "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой Кунис вполне достоин игры: выдержан в депрессивном стиле, пропитан пессимизмом и разочарованием.

© 20th Century Fox, 2008 Кадр из фильма "Макс Пэйн" © 20th Century Fox, 2008 Кадр из фильма "Макс Пэйн"

Кто-то убил семью главного героя Пэйна, агента управления по борьбе с наркотиками. Параллельно его подставляют и обвиняют в гибели коллеги и лучшего друга. Макс скрывается от полиции и находит истинных убийц.

Так что если хочется сплина и мрачной атмосферы, можно смело выбирать этот фильм для просмотра.

Гонки как вид искусства

© DreamWorks II Distribution Co., 2014 Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости" © DreamWorks II Distribution Co., 2014 Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости"

Еще она суперпопулярная серия (на этот раз гоночных) компьютерных игр — "Need for Speed". Считается самой успешной в своем жанре: уже продано более 150 миллионов копий.

Как понятно из названия, в центре внимания — гонки на автомобилях по разным трассам и иногда полицейские преследования.

Фильм "Need for Speed: Жажда скорости" (2014 год) получился не хуже "Форсажа". Тоби Маршалл (Аарон Пол) — автомеханик, занимающийся тюнингом. Его хобби — уличные гонки. Бывшие друзья Тоби предают его, героя сажают в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Выйдя на свободу, Тоби мстит обидчикам. Конечно же, с помощью гонок.

Зрелищно, громко и красиво.

© DreamWorks II Distribution Co., 2014 Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости" © DreamWorks II Distribution Co., 2014 Кадр из фильма "Need for Speed: Жажда скорости"

Это вам не "Властелин колец"

Фэнтезийный фильм-"долгострой" (его делали почти десять лет) "Варкрафт" снят по одной из самых успешных франшиз игровой индустрии.

На самом деле "Варкрафт" — настоящая вселенная в стиле фэнтези с примесью стимпанка: начиналась с компьютерных игр, но потом дополнилась настолками, коллекционным карточным вариантом, книгами, комиксами.

© Universal Pictures, 2016 Сцена из фильма "Варкрафт" 1 из 2 Сцена из фильма "Варкрафт" © Universal Pictures, 2016 © Universal Pictures, 2016 Сцена из фильма "Варкрафт" 2 из 2 Сцена из фильма "Варкрафт" © Universal Pictures, 2016 1 из 2 Сцена из фильма "Варкрафт" © Universal Pictures, 2016 2 из 2 Сцена из фильма "Варкрафт" © Universal Pictures, 2016

Фильм 2016 года по большей части основан на серии "Warcraft: Orcs & Humans" в жанре стратегии в реальном времени и рассказывает про выдуманный мир Азерот, столкновения между живущими там людьми (их сыграли Трэвис Фиммел, Бен Фостер) и орками (Тоби Кеббелл). В картине изобилие компьютерной графики — это помогло создать аутентичную атмосферу игр. В итоге фильм даже превзошел кассовые сборы "Принца Персии".

Зоопарк Дуэйна Джонсона

"Рэмпейдж" — одна из классических олдскульных историй, созданная аж в 1986 году для игрового автомата (это уже потом ее перенесли на множество других платформ).

А вот одноименный приключенческий фильм вышел только в 2018-м. Да и сюжет чуть изменили.

© Warner Bros. Pictures, 2018 Сцена из фильма "Рэмпейдж" 1 из 2 Сцена из фильма "Рэмпейдж" © Warner Bros. Pictures, 2018 © Warner Bros. Pictures, 2018 Кадр из фильма "Рэмпейдж" 2 из 2 Кадр из фильма "Рэмпейдж" © Warner Bros. Pictures, 2018 1 из 2 Сцена из фильма "Рэмпейдж" © Warner Bros. Pictures, 2018 2 из 2 Кадр из фильма "Рэмпейдж" © Warner Bros. Pictures, 2018

На орбитальной станции проводили эксперименты со скрещиванием ДНК разных живых существ. Естественно, случилась катастрофа, спасательная капсула с мутагеном взорвалась, а ее обломки упали на Землю, попав на нескольких животных. Тут в дело вступил Дуэйн Джонсон в роли приматолога Дэвиса Окойи. А помогла ему генетический инженер Кейт Колдуэлл (Наоми Харрис). Динамично, мощно и захватывающе.

Попробуй догнать ежа

Недавнее прибавление к экранизациям игр — фильм "Соник в кино" про синего ежа с веселым характером, который резво бегает со скоростью молнии и собирает волшебные колечки, чтобы спасти мир.

Японская игра "Sonic the Hedgehog" известна с начала 1990-х и с тех пор превратилась в бренд, включающий серию игр, аниме, журналы. В большинстве частей франшизы Соник вместе с друзьями спасает планету от захвата врагами.

© Paramount Pictures, 2020 Сцена из фильма "Соник в кино" 1 из 2 Сцена из фильма "Соник в кино" © Paramount Pictures, 2020 © Paramount Pictures, 2020 Кадр из фильма "Соник в кино" 2 из 2 Кадр из фильма "Соник в кино" © Paramount Pictures, 2020 1 из 2 Сцена из фильма "Соник в кино" © Paramount Pictures, 2020 2 из 2 Кадр из фильма "Соник в кино" © Paramount Pictures, 2020

Фильм 2020 года сняли, совместив актеров с анимацией. Джим Керри стал злодеем, а Джеймс Марсден — другом Соника.

Соник скрывается ото всех на Земле, тайно дружит с провинциальным шерифом, но потом случайно выдает себя. За ежиком начинает охотиться эксцентричный робототехник, а полицейский помогает герою скрываться.