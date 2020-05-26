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Культура
2020-05-26T06:13
https://ria.ru/20200526/1571962539.html
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
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РИА Новости

Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix

06:13 26.05.2020
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© Forward PassДжонни Депп в роли Джона Диллинджера в фильме "Джонни Д."
Джонни Депп в роли Джона Диллинджера в фильме Джонни Д.
© Forward Pass
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Криминальная драма "Джонни Д." (2009 год) с голливудским актером Джонни Деппом в главной роли попала в десятку лучших фильмов, которые транслируют на стриминговой платформе Netflix, сообщает We got this covered.
По информации издания, лента Майкла Манна, которую на сайте рецензий Rotten Tomatoes критики и зрители оценили на 68% (фильм считается успешным, если набирает 75% и выше), больше недели находится в престижном рейтинге видеосервиса.
Картина дебютировала на Netflix несколько дней назад. Сначала она разместилась на восьмой строчке в списке, а к субботе поднялась до третьей.
В фильме, основанном на романе Брайана Барроу "Враги общества: величайшая волна преступности в Америке и рождение ФБР, 1933—1934", рассказывают о неуловимом грабителе банков Джоне Диллинджере. Поймать гангстера поручают одному из лучших агентов ФБР.
В "Джонни Д." снялись: Кристиан Бейл, Марион Котийяр, Ченнинг Татум, Джейсон Кларк, Стивен Лэнг и другие.
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КультураМарион КотийярКино и сериалыНовости культурыФБРNetflixКристиан БейлЧеннинг ТатумМайкл МаннДжонни ДеппСША
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