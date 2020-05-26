Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”

В феврале 47-летний певец неожиданно появился на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, где исполнил свой хит “Lose Yourself”.

Эта композиция была частью саундтрека фильма "Восьмая миля" (2002) и получила высшую награду американской киноакадемии как лучшая оригинальная песня в 2003 году. Однако тогда Эминем пропустил церемонию.