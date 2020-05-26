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Культура
2020-05-26T01:15
https://ria.ru/20200526/1571955536.html
Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568967863_0:0:3034:1707_1036x0_80_0_0_c19f7369c743fcec6ad2c64039cc25a9.jpg
РИА Новости

Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”

01:15 26.05.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloЭминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Рэпер Эминем сообщил, что отметит важный этап своей музыкальной карьеры – 20-летие альбома “Marshall Mathers LP” – вечеринкой слушания песен 27 мая, сообщил исполнитель в своем инстаграме.
Певец из Детройта объяснил своим фанатам, что для того чтобы принять участие в мероприятии, нужно зайти на его сайт и зарегистрироваться. Помимо совместного слушания треков можно также будет принять участие в общем чате в прямом эфире.
В феврале 47-летний певец неожиданно появился на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, где исполнил свой хит “Lose Yourself”.
Эта композиция была частью саундтрека фильма "Восьмая миля" (2002) и получила высшую награду американской киноакадемии как лучшая оригинальная песня в 2003 году. Однако тогда Эминем пропустил церемонию.
Вопросы удивленных поклонников он прокомментировал в твиттере так: " Ну а если бы вам дали второй шанс, еще одну возможность... Большое спасибо академии. Простите, что выступил только 18 лет спустя".
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелесе
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