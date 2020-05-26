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Это будет дешево: кризис — лучшее время обновить смартфон
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РИА Новости

Это будет дешево: кризис — лучшее время обновить смартфон

08:00 26.05.2020
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© HuaweiТелефоны Huawei
Телефоны Huawei
© Huawei
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания HUAWEI 5 июня открывает в России продажу смартфонов среднего сегмента HUAWEI Y5p, Y6p, Y8p. С 26 мая "старшая" модель, Y8p, доступна для предзаказа. Устройства рассчитаны на прагматичного пользователя и сочетают доступную цену, мощность и широкий набор актуальных технологий. Как раз то, что нужно во время кризиса.

Как в кино

Кризис — время вдумчивого подхода к покупкам, когда решающим фактором при покупке становится соотношение цены, качества и технических характеристик товара. Особенно актуальным такой подход становится при выборе гаджетов.
Откликаясь на новую реальность, компания HUAWEI 26 мая открывает в России предзаказ на новый доступный смартфон HUAWEI Y8p. Он рассчитан в первую очередь на практичного потребителя, в том числе молодых людей, которые пока не могут себе позволить гаджет за десятки тысяч рублей, а ищут надежное устройство — умного помощника с широким функционалом.
Корпус , выполненный в "арочном 3D-дизайне", выглядит стильно, а благодаря симметричному изгибу экрана и задней поверхности устройство удобнее держать и управлять им одной рукой. В кармане ультратонкий (7,7 миллиметра) и ультралегкий (163 грамма) Y8p будет почти незаметен. Оттенки корпуса — светло-голубой и полночный черный — напоминают палитру флагмана P30 Pro. Эксклюзивный изумрудно-зеленый цвет доступен для покупки только в фирменном интернет-магазине Huawei.
Главное достоинство нового смартфона — полный творческий инструментарий, который обеспечивают высокие технологии и который необходим сегодня молодыми пользователям.
HUAWEI Y8p — первый доступный смартфон, имеющий OLED-экран с разрешением FHD+. Он воспроизводит живые и насыщенные цвета — не хуже, чем в кино. При этом благодаря обновленному фирменному интерфейсу EMUI 10.1 в модели появились такие опции, как защита зрения, постоянное отображение на спящем дисплее даты, времени, уведомлений (режим Always on Display) и "темный режим" для комфортной работы с экраном.
Обширная память Y8p (4 ГБ + 128 ГБ) рассчитана на тысячу высококачественных снимков или 500 песен. Фирменная файловая система EROFS использует память экономно и, кроме того, ускоряет чтение данных, делая работу устройства плавной и быстрой. А благодаря системе автопоиска фото в галерее по ключевым словам (например, "еда", "кошка", "небо") владелец смартфона сможет моментально найти нужный снимок.

Лучший снимок

Камерофоны HUAWEI традиционно получают самые широкие в отрасли сенсоры, на которые попадает максимальное количество света, чтобы фотографии выходили качественными в любое время суток. Доступный Y8p тоже получил прогрессивный для своего класса сенсор и выдающуюся систему камер с искусственным интеллектом.
© HuaweiТелефоны Huawei
Телефоны Huawei
© Huawei
Телефоны Huawei
Основная камера — на 48 мегапикселей — позволяет делать качественные и насыщенные фото даже при слабом освещении.
Объектив для широкоугольной съемки на 120 градусов выручит, если захочется снять пейзаж или красивое здание, а отойти подальше возможности не будет. Но главное — он незаменим для съемок большой компании: в кадр поместятся все.
Умная камера Y8p распознает больше пятисот сценариев съемки, автоматически настраивая яркость, насыщенность и контраст. В результате независимо от того, где находится источник света — перед вами, сбоку или позади, — смартфон компенсирует недостаток освещения.
Фронтальная камера имеет несколько специальных режимов: "Портрет" — для селфи с эффектом размытия фона, HDR — для насыщенных цветных фото, "Ночь" — для детализированных снимков при любом освещении.
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Каплевидный вырез под селфи-камеру удачно вписан в экран диагональю 6,3 дюйма, благодаря чему рабочая площадь дисплея превышает 90 процентов.

Хватит надолго

Благодаря батарее емкостью 4000 мА*ч (в модели Y6p — 5000 мА*ч) смартфон спокойно проработает полный день даже при самом активном использовании. При желании можно вручную активировать дополнительный режим энергосбережения, который доступен с фирменной надстройкой EMUI 10.1.
Безопасность данных на смартфоне обеспечивает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев нового поколения с моментальной реакцией.
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В смартфонах Y8p, Y6p, Y5p предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery. Галерея входит в тройку самых больших сторов мира и постоянно пополняется новыми сервисами: зарубежными и российскими. Так, в ней можно скачать приложение "Кошелек", привязать к нему кредитные карты и оплачивать покупки бесконтактно: смартфоны Y6p и Y8p поддерживают NFC.
Приложения в AppGallery оптимизированы для устройств Huawei, а в некоторых из них даже интегрированы собственные мобильные сервисы компании (платежи, карты, локация и другие), поэтому работают они максимально эффективно, а пользовательские данные защищены по самым современным технологиям.
В продажу Y8p поступит 5 июня по цене 16 999 рублей вместе с двумя еще более бюджетными моделями — Y6p за 10 999 рублей и Y5p — за 6999 рублей.
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