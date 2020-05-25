Для мегапроекта "Газпрома" хотят привлечь деньги россиян

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Он рассказал, что ВЭБ.РФ решил не запрашивать дополнительное финансирование на проект из Фонда национального благосостояния, как это планировалось ранее.

Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта. А иностранных партнеров следует привлекать после запуска комплекса, уверен глава ВЭБ.РФ.

"В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера — это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию — это другая цена", — объяснил он в интервью РБК

В прошлом году " Газпром " и "Русгаздобыча" решили реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".

Строительство комплекса технологически связано с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). Оно будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до трех миллионов тонн различных марок полиэтилена.