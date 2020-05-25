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2020-05-26T02:30
https://ria.ru/20200525/1571959261.html
Для мегапроекта "Газпрома" хотят привлечь деньги россиян
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РИА Новости

Для мегапроекта "Газпрома" хотят привлечь деньги россиян

15:27 25.05.2020 (обновлено: 02:30 26.05.2020)
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© Фото : ОАО "Компания Усть-Луга"Порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга
© Фото : ОАО "Компания Усть-Луга"
Порт Усть-Луга. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Он рассказал, что ВЭБ.РФ решил не запрашивать дополнительное финансирование на проект из Фонда национального благосостояния, как это планировалось ранее.
Госкорпорация намерена привлечь средства из других источников. По мнению Шувалова, для этого можно создать фонды коллективных инвестиций. Россияне, сделавшие вклады, смогут считать себя акционерами проекта. А иностранных партнеров следует привлекать после запуска комплекса, уверен глава ВЭБ.РФ.
"В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера — это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию — это другая цена", — объяснил он в интервью РБК.
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В прошлом году "Газпром" и "Русгаздобыча" решили реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".
Строительство комплекса технологически связано с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). Оно будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до трех миллионов тонн различных марок полиэтилена.
Сроки ввода предприятий синхронизированы: первые очереди — в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди — в четвертом квартале 2024 года.
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Усть-ЛугаГазпромИгорь ШуваловЭкономика
Популярные комментарии
Идея хорошая. Но пусть Газпром строит на свои.... Деньги у него есть
25 мая, 15:31
Арсений Новиков
165510014
Одну трубу похоронили , деньги попилили , теперь ещё один великий распил , Остап Бендер отдыхает..
25 мая, 16:34
Ельцин Центр
131601242
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