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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:11
https://ria.ru/20200525/1571949292.html
Эксперты СЕ предупредили об угрозе биотерроризма после пандемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1036x0_80_0_0_6b29c782fea47f9a99423b86eadf7f76.jpg
РИА Новости

Эксперты СЕ предупредили об угрозе биотерроризма после пандемии COVID-19

13:10 25.05.2020 (обновлено: 13:11 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа экспертов Совета Европы предупредила о риске использования террористами биологического оружия после пандемии коронавируса, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на заключение экспертов.
"Пандемия COVID-19 показала, как современное общество уязвимо перед вирусными инфекциями и какое потрясение они могут потенциально вызвать", - говорится в заключении комитета по борьбе с терроризмом.
Преднамеренное использование возбудителей заболеваний террористами "может оказаться чрезвычайно эффективным", а ущерб для людей и экономики может стать гораздо больше, чем в результате "традиционных" терактов, предостерегают эксперты.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. По его мнению, человечеству придется менять международно-правовую базу для того, чтобы быть уверенным в биологической безопасности.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевВОЗСовет ЕвропыВ мире
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