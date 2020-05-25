Эксперты СЕ предупредили об угрозе биотерроризма после пандемии COVID-19

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа экспертов Совета Европы предупредила о риске использования террористами биологического оружия после пандемии коронавируса, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на заключение экспертов.
"Пандемия COVID-19 показала, как современное общество уязвимо перед вирусными инфекциями и какое потрясение они могут потенциально вызвать", - говорится в заключении комитета по борьбе с терроризмом.
Преднамеренное использование возбудителей заболеваний террористами "может оказаться чрезвычайно эффективным", а ущерб для людей и экономики может стать гораздо больше, чем в результате "традиционных" терактов, предостерегают эксперты.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. По его мнению, человечеству придется менять международно-правовую базу для того, чтобы быть уверенным в биологической безопасности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.