Власти Забайкалья назвали причину пожаров в лесах

"За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более 100 из них – это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Сейчас силами краевого управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений", - сказал вице-премьер.