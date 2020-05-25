Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T11:19
https://ria.ru/20200525/1571940391.html
Власти Забайкалья назвали причину пожаров в лесах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834619_0:129:3071:1856_1036x0_80_0_0_10aa917bf59f7ee6be44be2960ef6ac2.jpg
РИА Новости

Власти Забайкалья назвали причину пожаров в лесах

11:19 25.05.2020
251
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в Читинском районе Забайкальского края
Последствия пожара в Читинском районе Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Горящий мусор, в том числе и на несанкционированных свалках, стал основной причиной возникновения пожаров в Забайкалье на прошедшей неделе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера краевого кабмина Андрея Гурулева.
По его словам, по этой причине в регионе действовало более 100 пожаров.
"За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более 100 из них – это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Сейчас силами краевого управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений", - сказал вице-премьер.
Гурулев добавил, что за неделю выявлены двое поджигателей лесов и оштрафованы 44 человека за нарушение правил пожарной безопасности.
На утро понедельника зарегистрировано шесть лесных пожаров, четыре из них действует на площади чуть больше 2 тысяч гектар, два пожара локализованы на площади 17 гектар, в том числе лесной пожар за рекой Ингода. Лесопожарные формирования в количестве 207 человек и 37 единиц техники продолжают тушение лесных пожаров на территории края.
Самолеты Cessna и Ан-2 занимаются авиапатрулированием для осмотра действующих, локализованных и выявленных очагов пожаров. Вертолеты Ми-8 перебрасывают авиапожарную службу по кромке пожара, а также вывозят людей и спецтехнику с ликвидированных пожаров.
Кадры ликвидации пожара в больнице Приморского края
Вчера, 08:54
В больнице в Партизанске потушили пожар
010003
Обсудить 0
Природные пожары в РоссииАн-2Ми-8Происшествия
Рекомендуем
Суперлуние в Москве. 7 мая 2020
Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мурманской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Советский орбитальный корабль Буран отмечает двадцатилетний юбилей полета
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра Москвы рассказал о криминогенной ситуации в городе
Обезьяна
Ученый рассказал, почему обезьяны не годятся для экспериментов в космосе
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Врачи рассказали о вспышке COVID-19 на вагоноремонтном заводе в Воронеже
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Молодая пара у компьютера
Эксперты объяснили, как россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости
Крыса
В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Российское расследование пандемии будет только на пользу, считают в РПЦ
Санитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы РЖД - Медицина
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Трубы ТЭЦ
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Лесной пожар
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесного пожара
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил влияние коронавируса на международные отношения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Лента новостейМолния