Власти Забайкалья назвали причину пожаров в лесах

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Горящий мусор, в том числе и на несанкционированных свалках, стал основной причиной возникновения пожаров в Забайкалье на прошедшей неделе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера краевого кабмина Андрея Гурулева.
По его словам, по этой причине в регионе действовало более 100 пожаров.
"За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более 100 из них – это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Сейчас силами краевого управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений", - сказал вице-премьер.
Гурулев добавил, что за неделю выявлены двое поджигателей лесов и оштрафованы 44 человека за нарушение правил пожарной безопасности.
На утро понедельника зарегистрировано шесть лесных пожаров, четыре из них действует на площади чуть больше 2 тысяч гектар, два пожара локализованы на площади 17 гектар, в том числе лесной пожар за рекой Ингода. Лесопожарные формирования в количестве 207 человек и 37 единиц техники продолжают тушение лесных пожаров на территории края.
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