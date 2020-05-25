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2020-05-25T08:44
https://ria.ru/20200525/1571932240.html
Власти Приморья попросили Китай разрешить вывезти застрявших россиян
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РИА Новости

Власти Приморья попросили Китай разрешить вывезти застрявших россиян

08:44 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Власти Приморья просят руководство китайской провинции Хейлунцзян разрешить вывоз группы застрявших в Северо-Восточном Китае россиян автобусом, сообщил руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве региона.
Эвакуация россиян из Китая автобусами через наземные пункты пропуска в Приморье началась 1 февраля. Также через границу вывозили граждан Китая, которые хотели вернуться на родину. Таким способом в РФ вернулись сотни россиян, но позже вывоз был приостановлен.
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Местное ИА Prima Media в понедельник сообщило, что 26 россиян – жители ДФО, а также Удмуртии, Омска, Тюмени, Иркутска – обратились к властям Приморского края с просьбой помочь им выехать из городов Северо-Восточного Китая на автобусе. По их словам, лететь рейсом из Гуанчжоу во Владивосток в начале июня, находясь в Харбине, – дорого, а перелет займет много времени.
"В правительство Приморского края поступила информация, что в настоящее время граждане, которые остались на территории северного Китая, в частности, в городе Харбин, хотят вернуться в Россию через сухопутную границу между КНР и РФ, в том числе через и на территорию Приморья", - сказал Старичков.
По его словам, китайские власти ужесточили карантинные меры в приграничных провинциях, поэтому эвакуация россиян автотранспортом на территорию Приморского края была приостановлена.
"Несмотря на это, правительство Приморского края направило официальное обращение к правительству провинции Хейлунцзян с просьбой рассмотреть такую возможность. Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказались наши соотечественники на сопредельной территории, и прилагаем все усилия, чтобы помочь им вернуться домой", - добавил Старичков.
Он отметил, что с начала пандемии агентство международного сотрудничества Приморского края организовало эвакуацию более 500 российских граждан из КНР в РФ через автомобильные пункты пропуска "Пограничный", "Полтавка", "Краскино".
"Все россияне, находившиеся в КНР, которые хотели вернуться на родину в марте-апреле, это сделали", - добавил Старичков.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ИркутскТюменьПриморский крайГуанчжоуОбщество
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