Власти Приморья попросили Китай разрешить вывезти застрявших россиян

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Власти Власти Приморья просят руководство китайской провинции Хейлунцзян разрешить вывоз группы застрявших в Северо-Восточном Китае россиян автобусом, сообщил руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве региона.

Эвакуация россиян из Китая автобусами через наземные пункты пропуска в Приморье началась 1 февраля. Также через границу вывозили граждан Китая, которые хотели вернуться на родину. Таким способом в РФ вернулись сотни россиян, но позже вывоз был приостановлен.

Тюмени, Местное ИА Prima Media в понедельник сообщило, что 26 россиян – жители ДФО, а также Удмуртии, Омска Иркутска – обратились к властям Приморского края с просьбой помочь им выехать из городов Северо-Восточного Китая на автобусе. По их словам, лететь рейсом из Гуанчжоу во Владивосток в начале июня, находясь в Харбине , – дорого, а перелет займет много времени.

"В правительство Приморского края поступила информация, что в настоящее время граждане, которые остались на территории северного Китая, в частности, в городе Харбин, хотят вернуться в Россию через сухопутную границу между КНР и РФ, в том числе через и на территорию Приморья", - сказал Старичков.

По его словам, китайские власти ужесточили карантинные меры в приграничных провинциях, поэтому эвакуация россиян автотранспортом на территорию Приморского края была приостановлена.

"Несмотря на это, правительство Приморского края направило официальное обращение к правительству провинции Хейлунцзян с просьбой рассмотреть такую возможность. Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказались наши соотечественники на сопредельной территории, и прилагаем все усилия, чтобы помочь им вернуться домой", - добавил Старичков.

Он отметил, что с начала пандемии агентство международного сотрудничества Приморского края организовало эвакуацию более 500 российских граждан из КНР в РФ через автомобильные пункты пропуска "Пограничный", "Полтавка", "Краскино".

"Все россияне, находившиеся в КНР, которые хотели вернуться на родину в марте-апреле, это сделали", - добавил Старичков.