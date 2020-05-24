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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T23:53
https://ria.ru/20200524/1571926889.html
В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом

23:53 24.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 2164 и достигло 54 601, сообщило правительство страны.
Общее число летальных исходов увеличилось на 32 и достигло 1133, выздоровели всего 17 198 человек.
В провинции Синд выявлено 21 645 заразившихся, в Пенджабе - 19 557 случая, а в пакистанской столице заразились 1592 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСиндВОЗПакистанВ мире
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