В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 2164 и достигло 54 601, сообщило правительство страны.
Общее число летальных исходов увеличилось на 32 и достигло 1133, выздоровели всего 17 198 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.