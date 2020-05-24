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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T23:55
https://ria.ru/20200524/1571926855.html
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029901_0:212:3264:2048_1036x0_80_0_0_0e1d49803cf650c6b6124923de7cc665.jpg
РИА Новости

Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19

23:52 24.05.2020 (обновлено: 23:55 24.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
"Также нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде", - заявил Мюллер изданию Tagesspiegel.
Из примерно 20 тысяч коек в берлинских больницах 8 тысяч свободны, отмечает издание.
В пятницу аналогичную идею высказала премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В интервью изданию Spiegel он предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии. ФРГ в ходе первой волны пандемии COVID-19 принимала в своих клиниках пациентов из других стран ЕС, в первую очередь Италии и Франции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаэль КречмерЗдоровье - ОбществоМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Зачем? Кто-то заявлял, что В России коек не хватает? За предложение спасибо, но в таких случаях помогают обычно оборудованием. А возить больных - инфицировать самолеты... ЗАЧЕМ?
24 мая, 23:58
О Ольга Занкова
1600006
кажется там начала срабатывать пропаганда о том, что в России пандемия страшнее всех в мире... Иначе бы речь о таких вещах не шла
24 мая, 23:59
О Ольга Занкова
1500104
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