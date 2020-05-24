Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19

"Также нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде", - заявил Мюллер изданию Tagesspiegel.
Из примерно 20 тысяч коек в берлинских больницах 8 тысяч свободны, отмечает издание.
В пятницу аналогичную идею высказала премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В интервью изданию Spiegel он предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии. ФРГ в ходе первой волны пандемии COVID-19 принимала в своих клиниках пациентов из других стран ЕС, в первую очередь Италии и Франции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.