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2020-05-24T23:22
https://ria.ru/20200524/1571926630.html
Администратора "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порно
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РИА Новости

Администратора "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порно

20:19 24.05.2020 (обновлено: 23:22 24.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова подозревают в распространении порнографии (часть 3 статьи 242 УК РФ), сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
По словам адвоката, одна из участниц группы "ВКонтакте" написала заявление о том, что в сети Интернет разместили ее интимные фотографии в 2018 году.
"Сотрудники правоохранительных органов провели якобы следственные действия, и установили, что кто-то размещал в этом паблике порнографию. Так как Худяков был одним из администраторов, его задержали. Худяков подозревается в распространении порнографии (пункты "а", "б" части 3 статьи 242УК РФ)",- сказал собеседник агентства.
Дело расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в его доме в Вологде проходили обыски.
Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Ранее стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело, о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трёх уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.
Адвокат арестованного Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
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11 мая, 14:25
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