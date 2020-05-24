Администратора "Омбудсмена полиции" заподозрили в распространении порно

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова подозревают в распространении порнографии (часть 3 статьи 242 УК РФ), сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.

По словам адвоката, одна из участниц группы "ВКонтакте" написала заявление о том, что в сети Интернет разместили ее интимные фотографии в 2018 году.

"Сотрудники правоохранительных органов провели якобы следственные действия, и установили, что кто-то размещал в этом паблике порнографию. Так как Худяков был одним из администраторов, его задержали. Худяков подозревается в распространении порнографии (пункты "а", "б" части 3 статьи 242УК РФ)",- сказал собеседник агентства.

Дело расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.

Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в его доме в Вологде проходили обыски.

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Ранее стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело, о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трёх уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.

Адвокат арестованного Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.