Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
"Поэтому никаких аспиринов", — указала Жолобак.
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Перечисленные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.
Вирусолог добавила, что некоторые западные медики утверждают, что при COVID-19 можно использовать парацетамол. Однако Жолобак не советует применять и его, так как действие препарата на коронавирус до конца не изучено, а "последствия могут быть непредсказуемыми".
Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии.
Она отметила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила Жолобак.
Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.