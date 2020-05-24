Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T02:34
https://ria.ru/20200524/1571926592.html
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

23:19 24.05.2020 (обновлено: 02:34 25.05.2020)
12167
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
К этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Как пояснила врач, опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.
"Поэтому никаких аспиринов", — указала Жолобак.
Продовольственный рынок в Белграде, Сербия
20 марта, 15:00РИА Наука
Поможет ли чеснок от коронавируса
Перечисленные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.
Вирусолог добавила, что некоторые западные медики утверждают, что при COVID-19 можно использовать парацетамол. Однако Жолобак не советует применять и его, так как действие препарата на коронавирус до конца не изучено, а "последствия могут быть непредсказуемыми".
Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии.
Она отметила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила Жолобак.
Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 16:07Распространение нового коронавируса
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
155215546
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияИталияОбщество
Популярные комментарии
Врач тот же парацетамол и назначит. Анальгин вообще только в России применяют. И что же остается? Вообще ничего.
24 мая, 23:47
Светлана Васильчева
900101
А чем тогда лечиться тем, кого с ковидом отправляют домой? Просто - НИЧЕМ?
25 мая, 00:19
Адам Ваксель
702101
Рекомендуем
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Пустая набережная в Ялте
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Города мира. Брюссель
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Автомобиль полиции
К администратору "Омбудсмена полиции" не применяли силу, заявили в ОНК
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
Дмитрий Саблин
Депутат Саблин прокомментировал сообщения об "усталости" России от Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния