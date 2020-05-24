Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые пациенты с Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила " Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.

К этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Как пояснила врач, опыт исследователей из Франции Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

"Поэтому никаких аспиринов", — указала Жолобак.

Перечисленные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.

Вирусолог добавила, что некоторые западные медики утверждают, что при COVID-19 можно использовать парацетамол. Однако Жолобак не советует применять и его, так как действие препарата на коронавирус до конца не изучено, а "последствия могут быть непредсказуемыми".

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии.

Она отметила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила Жолобак.